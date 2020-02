Alkohol je jed, bezpečné je nepít, tvrdí výživový poradce. V malém množství pomáhá, namítá lékař

Jíte příliš rychle? Hltání jídla může mít neblahý dopad na vaše zdraví, upozorňuje Le Figaro

Organismus potřebuje asi 30 minut na to, aby zaznamenal, že už nemá hlad. To vše se děje prostřednictvím hormonů v tenkém střevě, které se aktivují a posílají signál do mozku.