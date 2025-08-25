Po prodělání covidu-19 mohou cévy zestárnout až o pět let, uvádí studie. Ohroženy jsou především ženy
Kvůli prodělání covidu-19 mohou, především u žen, zestárnout cévy až o pět let, uvádí výzkum publikovaný v časopise European Heart Journal. U zkoumaných osob zaznamenali vědci zvýšený výskyt tuhnutí tepen, což zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění včetně mozkové mrtvice a infarktu.
„Od začátku pandemie jsme zjistili, že mnoho lidí, kteří prodělali covid-19, trpí příznaky, které mohou přetrvávat měsíce nebo dokonce roky. Stále však zkoumáme, jaké procesy v těle vedou ke vzniku těchto příznaků,“ uvedla vedoucí výzkumného týmu stojícího za studií, profesorka Rosa Maria Brunová z Pařížské univerzity.
Studie zahrnovala téměř 2400 lidí v 16 zemích, u nichž výzkumníci sledovali stav cév po šesti a 12 měsících od prodělání nemoci.
Zejména u žen, které onemocněly covidem-19, se projevila výrazná tepenná tuhost, obvykle vznikající s přibývajícím věkem, která neodpovídala jejich reálnému stáří. Čím závažnější průběh u nich nemoc měla, tím intenzivněji se změny projevily.
Jedním z důvodů, proč se stárnutí cév objevovalo častěji u žen, může být podle Brunové rozdíl ve fungování imunitního systému.
„Ženy vykazují rychlejší a silnější imunitní reakci, která je chrání před infekcí. Stejná reakce může ale také zvýšit poškození cév po počáteční infekci,“ uvedla podle Evropské kardiologické společnosti (ECS).
Očkování
Vědci ale také zaznamenali, že u lidí, kteří se proti covidu-19 nechali očkovat, se stárnutí cév objevilo v menší míře. Z dlouhodobého hlediska se navíc podle výzkumníků zdálo, že tento jev spojený s proděláním onemocnění se časem stabilizoval nebo mírně zlepšil.
Pro lidi, u nichž se objeví tepenná tuhost, existují podle Brunové široce dostupné léčebné postupy, například změny životního stylu nebo léky na snížení krevního tlaku a cholesterolu.
Spolu se svým týmem plánuje účastníky studie sledovat i v následujících letech, aby zjistila, zda u nich zrychlené stárnutí cév skutečně v budoucnu způsobí zvýšené riziko infarktu a mozkové mrtvice.