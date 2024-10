Po vysazení antikoncepce jí řekli, že asi nebude mít děti. Teď čeká rodinu

Jako dívky si hledaly informace o své nemoci a děsily je články na internetu. Proto založily Indiánky, které slouží ostatním ženám jako zdroj informací i psychického povzbuzení.

Polycystické vaječníky jsou obalené shlukem velkých folikulů nebo cyst. Je to proto, že nedochází k ovulaci. Tato nemoc postihuje ženy v reprodukčním věku. Karolína se dozvěděla tuto diagnózu ve dvaceti letech, kdy se rozhodla pro vysazení antikoncepce.

„Brala jsem od 17 do 20 let antikoncepci. Po vysazení nepřišla menstruace a paní doktorka přišla na to, že na vaječnících vidí cysty, tím to odhalila. Nabídla mi proto znovu nasazení antikoncepce. A protože jsem v tu dobu chtěla potlačit hlavně ty fyzické příznaky a nedomýšlela jsem, co by to pro mě mohlo znamenat, nechala jsem si antikoncepci znovu nasadit,“ vypráví svůj příběh Karolína Krejčová.

Po pěti letech ale začala trpět vysokou srážlivostí krve, a to už pro antikoncepci znamenalo konečnou. Karolína začala hledat řešení. Rozhodla se vyzkoušet různé možnosti od bylinek přes hormonální jógu, úpravu jídelníčku, psychoterapii a podobně.

„Psychika u mě hrála velkou roli. Podařilo se mi zpátky nahodit menstruační cyklus a fungování těla. Postupem času začala probíhat ovulace a teď jsem ve druhém měsíci těhotenství. Jsem šťastná, i to samotné početí je zázrak,“ svěřuje se Karolína, která teď ve společnosti Indiánky předkládá další věci, o kterých se nemluví.

