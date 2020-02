Obávaný koronavirus konečně dostal jméno. Jak daleko jsou vědci s bojem proti Covidu-19?

Šíření nového koronaviru znamená výzvu nejen pro lékaře, ale také pro vědce z celého světa. Své zastoupení tady má i Česká republika. Právě česká jména stojí například za vývojem nové testovací metody nebo za už dříve vyrobenou látkou, která by snad mohla pomoci i nyní. O co jde konkrétně? A co jsme se za několik týdnů šíření Covidu-19 o něm vlastně dozvěděli?

Hudba: Martin Hůla

Editace, rešerše, sound design: Matěj Válek, Miroslav Tomek, Martin Hůla