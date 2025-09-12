Polovina dětských psychiatrů může jít do pěti let do penze. ‚Musíme nalákat více studentů,‘ říká Kašpárek
Téměř polovina ze 157 dětských psychiatrů v Česku může jít do pěti let do penze. Dětí s duševními problémy přitom přibývá. Psychiatrických ambulancí naopak za deset let ubylo. Změnit to má koncepce, kterou v pátek představilo ministerstvo zdravotnictví spolu s odborníky na tuto oblast. To v rozhovoru pro Radiožurnál přiblížil Tomáš Kašpárek, předseda psychiatrické společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
K dispozici je aktuálně necelých 560 dětských psychiatrických lůžek a pět denních stacionářů. Potřeba by bylo asi 860 lůžek a dva stacionáře v každém kraji. Jaké kroky by tu situaci měly pomoci zlepšit? Co jsou základy té představené koncepce?
Chtěl bych na začátek říct, že to je koncepce, která popisuje, jak mají vypadat zdravotní služby pro děti s duševními potížemi. To je jedna základní informace. Není to všeobjímající koncepce, která řeší podporu duševního zdraví včetně prevence nebo výše programu. Je to představa, jaké zdravotní služby tady mají být a jakou mají mít kapacitu.
Poslechněte si rozhovor s předsedou psychiatrické společnosti Jana Evangelisty Purkyně Tomášem Kašpárkem
Ten materiál je velmi dobrý v tom, že analyzuje problémy, které způsobují to, že je tady nedostupná kapacita, a nabízí jejich řešení. Z tohoto pohledu je to velmi praktický materiál, který může investování do toho, co je potřeba a co přinese zvýšení dostupnosti té péče.
Jestli tomu dobře rozumím, tak ten materiál říká, jaké kapacity by měly být. Řeší i ty kroky, jak se k tomu dobrat a nějaký harmonogram, kdy se k tomu dá dobrat?
Přesně to říkám. Ta koncepce říká, jaké jsou ty kroky, které jsou potřeba, aby se to stalo. A možná je ještě důležité říct to, že jsme byli u toho, jak ten dokument vznikal a spousta z těch kroků už se začala realizovat průběžně.
Takže není to o tom, že teď přesně konečně víme, co dělat - už se něco děje. Podstatné je to, že materiál říká, že ten systém péče má být postavený na vyrovnané spolupráci ambulantní, komunitní a akutní lůžkové péči. A aby to bylo možné, tak je potřeba investovat do personální kapacity, nalákat více studentů, aby se věnovali dětské psychiatrii a dětské psychologii. To platí i pro nelékařský zdravotní personál.
Dále se popisují kroky, které by k tomu měly vést, a pak také předkládá to, kde a jaké typy služeb v regionech by měly vznikat, jaké jsou na to potřeba zdroje.
Kdy je reálné, že se Česko dostane na ty počty, které v tom materiálu jsou?
Velmi postupně, ale dobrá zpráva je, že už v současné době třeba vypsané investiční projekty, takzvané IROP, regionální operační programy, plánují rozvoj nejen akutní lůžkové péče, ale i dětských center duševního zdraví a dětských stacionářů v regionech. Takže věřím, že v řádu blízkých prvních let uvidíme významnou změnu.
Jak dlouho se aktuálně čeká na vyšetření u dětského psychiatra? A jsou v tomto směru výrazné rozdíly v jednotlivých krajích Česka?
Netroufnu si říct, že víme, jak dlouho se na to čeká, protože žádná taková informace neexistuje. Co ale říct dokážeme, je to, že z běžné klinické praxe a každodenní zkušenosti víme, že žádosti o vyšetření a převzetí do péče dětského psychiatra přesahují schopnost těch dětských psychiatrů se ty pacienty postarat. Z toho důvodu se do péče o tyto pacienty zapojují další profese, včetně psychiatrů pro dospělé.
Jak mají postupovat rodiče, jejichž děti mají psychické potíže?
Hledat pomoc co nejdřív a mluvit o tom s dítětem. Hledat cestu, která je dostupná, protože to pokrytí těch služeb není opravdu v současné době dostačující té potřebě, proto je potřeba hledat pomoc i u dalších odborníků. Jedno z prvních konzultačních míst může být registrující pediatr, ale existují krizové linky, existují krizová centra a podobně. Pro orientaci bych doporučil webovou stránku NZIP, kde je takový rozcestník a první pomoc, jak hledat pomoc, pokud ty potíže nastanou.
I dnes při představení toho materiálu zaznívalo, že duševní zdraví dětí a mladých lidí se v Česku zhoršuje. Jaká jsou aktuální data a jaké je srovnání třeba se zahraničím?
Zhoršuje. Kolegové dětští psychiatři pozorovali ten trend řekněme od let 2012, 2013, nicméně dramaticky byl akcelerovaný po covidu. Dnes nám kolegové, tedy pedopsychiatři, ukázali, že mezi lety 2010 a 2023 vzrostl počet ošetřených dětí. To neznamená, že to pokrývá celou potřebu. Vzrostl o 85 %, skokově právě po covidu. To jsou takové nárůsty, na které není připravený žádný zdravotní systém v žádné zemi na světě. Z reportu Světové zdravotnické organizace i z ostatních zdrojů víme, že jde o pandemii, která se týká celého světa a všech kultur.
Když se vrátím k té dnes představené koncepci, pokud je představena necelý měsíc před volbami, je to dobré načasování?
To se neptejte mě, já jsem odborník a my jsme pracovali na té odborné části. Jak a kdy je představená, to je otázka na někoho jiného.