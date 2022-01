Vědci objevili gen zvyšující riziko těžkého průběhu covidu-19. V Evropě ho má asi 10 procent populace

Polským vědcům se podařilo identifikovat gen, který u jeho nositelů zdvojnásobuje riziko těžkého průběhu covidu-19. Podle nich to může pomoci lékařům, kteří budou moci snáze odhadnout, u kterého z pacientů nakažených koronavirem hrozí vážné komplikace. O objevu ve čtvrtek na tiskové konferenci informoval polský ministr zdravotnictví Adam Niedzielski. Varšava 15:41 13. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polští vědci objevili gen, který zdvojnásobuje riziko těžkého průběhu covidu-19 | Foto: Drew Hays | Zdroj: Fotobanka Unsplash

„Po roce a půl výzkumu se podařilo identifikovat gen, který zodpovídá za predispozici k vážnému průběhu nemoci,“ citovala ministra agentura Reuters.

Tým odborníků z lékařské univerzity v Bialystoku pod vedením Marcina Moniuszka dospěl k tomu, že to, zda daný člověk má, nebo nemá konkrétní gen, je čtvrtým nejdůležitějším faktorem při posuzování rizika těžkého průběhu covidu-19. Podstatnější je pouze věk, tělesná hmotnost a pohlaví.

„Nejde o to, že by geny byly tím nedůležitějším faktorem, tak jednoduché to není. Ale jsou podstatné,“ citovala Moniuszka agentura PAP.

Polští vědci do své studie zahrnuli 1500 osob, kteří se koronavirem nakazili, a zkoumali, jak se liší riziko těžkého průběhu covidu u těch, kdo daným genem disponují. Podle nich konkrétní zkoumaný gen lze nalézt asi u 14 procent polské populace; v celoevropském měřítku má tento gen necelých deset procent obyvatel, v Indii ale téměř třetina lidí.