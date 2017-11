Pomozte darováním potravin. Národní potravinová sbírka i s přispěním Českého rozhlasu

Sběrná místa Českého rozhlasu budou otevřena v těchto regionech:

Pátek 10. listopadu

Praha (Vinohradská 12) – od 9 do 20 hodin

Sobota 11. listopadu

Praha (Vinohradská 12) – od 10 do 20 hodin České Budějovice (U Tří lvů) – od 9 do 16 hodin Jihlava (Masarykovo nám. 42) – od 8 do 20 hodin Liberec (Modrá 1047) – od 9 do 16 hodin Olomouc (Horní náměstí) – od 9 do 15 hodin Ostrava (Dr. Šmerala) – od 9 do 16 hodin