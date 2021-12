Těhotná žena s covidem nemusí podle lékařů porod udýchat. Jediným východiskem je pak císařský řez

Nákaza koronavirem se nevyhýbá ani těhotným ženám. Některé proto s onemocněním musí absolvovat i samotný porod. Jak takový porod vypadá a jaké jsou nejčastější komplikace popsali Českému rozhlasu Vysočina zdravotníci jihlavské nemocnice. Jihlava 12:13 20. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nákaza koronavirem se nevyhýbá ani těhotným ženám. Některé proto s onemocněním musí absolvovat i samotný porod (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Onemocnění covid-19 si nevybírá. Nakazit se může každý, a to i například těhotné ženy. Už tak náročný porod se pro ně stává ještě náročnějším. Mnohdy to navíc končí i císařským řezem.

Nečekala jsem, že mě to tak sejme, říká žena v šestém měsíci těhotenství. Kvůli covidu skončila na JIP Číst článek

Pozitivní žena

„Musí tam být ochranné pomůcky – overal, štít, trojkový respirátor, dvoje rukavice, návleky na boty a čepice,“ ukazuje porodní asistentka jihlavské nemocnice Romana Daňhelová vozík, kde jsou všechny ochranné pomůcky, které potřebují v případě, že jim přijede rodit covid pozitivní žena.

Bez toho se neobejdou. Takových porodů už tady zažili za poslední dva roky několik desítek. „Oproti loňskému roku je to daleko víc, v roce 2020 to bylo osm pacientek, v roce 2021 to bylo 32 žen.“

Nápor na psychiku

V ochranných pomůckách musí porodní asistentky při takovém porodu strávit i několik hodin. Většinou totiž u jedné rodičky zůstává po celou dobu jedna a ta samá asistentka.

Restrikce omezují doprovod u porodu. Neumožňují tím dulám vykonávat jejich práci Číst článek

„Porodní asistentka je tam s ženou víceméně nonstop, to znamená bez jídla, bez močení a tak dále. Porod, pokud je fyziologický, tak se o ženu v první době porodní a v druhé době stará porodní asistentka, lékař a dětská sestra přichází až na úplný závěr.“

Kromě fyzického vypětí, je to pro těhotnou ženu ale také nápor na psychiku, pokračuje Romana Daňhelová: „Každá žena je jiná, ale myslím si, že většina to vnímá hůř, protože jsou samy, partneři jsou v karanténě, k porodu nemůžou, mají samozřejmě svoji asistentku, ale není to úplně nic příjemného, i psychiku to hodně ovlivňuje.“

Císařský řez

Porody v době pandemie. Porodnice jsou téměř bez covidových rodiček a novorozenců Číst článek

U covid pozitivních žen může také častěji docházet k ukončení porodu císařským řezem. „Pokud jsou nějaké závažné potíže, ženy to neudýchají, tak porody potom musí lékař ukončit císařským řezem. U těhotných, které chodí s covidem, je to hodně individuální, některé mají opravdu rýmičky, lehký průběh, ale byly tady i ženy, které skončily hospitalizované na kyslíku.“

I proto zástupce primářky gynekologicko-porodnického oddělení Aleš Roztočil doporučuje i těhotným ženám očkování. „Nebylo prokázáno, že by očkování jakkoliv poškodilo vyvíjející se plod.“

Oddělení má pro covid pozitivní ženy vyčleněný jeden porodní box, a také pokoj na šestinedělí. V případě, že nejsou žádné komplikace, mohou být spolu s dítětem propuštěné z nemocnice po zhruba čtyřech dnech jako při normálním porodu.