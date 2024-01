Porodní plány už dnes nejsou potřeba. Porodnice plní požadavky rodiček samy od sebe, říká porodník

„Největší rozdíl oproti minulým dekádám je v tom, že maminkám věnujeme mnohem více času, protože to je to, co ony nejvíce potřebují. Porod totiž nejsou jen úkony, ale i péče o psychiku a duši rodiček,“ popisuje primář gynekologicko-porodnického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze Petr Kolek.

Rozdíl je rovněž v tom, že ženy přicházejí k porodu mnohem lépe připravené, než tomu bylo dříve. „Některé ženy mají dokonce načteno tolik, že toho v uvozovkách vědí o porodu více než my. Část žen nechává porod úplně na nás. A pak jsou ženy, které chtějí vést porod přesně tak, jak si napíšou do porodního plánu.“

Přání nastávajících maminek

Porodní plány však už dneska podle lékaře potřeba nejsou. „Prakticky všechny požadavky v jakémkoli porodním plánu jsou už splněny v rámci porodnice. Ženy si často přejí nebýt příliš rušeny, chtějí být méně vyšetřovány, nepřejí si přípravu, chtějí nechat dotepat pupečník a podobně. Dneska už jsme zkrátka schopni splnit ženám téměř všechno.“

Pokud je ale potřeba odchýlit se od porodního plánu v důsledku nastalého rizika pro dítě či rodičku, snaží se lékaři se ženami věc konzultovat. „Snažíme se jim vysvětlovat, proč něco děláme, říkáme jim, co by se stalo, kdybychom to neudělali. Chceme jejich souhlas, souznění a důvěru.“

Pravidlem bývá, že žena je s miminkem propuštěna třetí až čtvrtý den po porodu. Výjimkou ale není ani ambulantní porod, kdy rodička odchází z porodnice osm hodin po porodu. „V tomto případě je však nutné, aby si rodiče dopředu domluvili pediatra, který bude ochoten převzít péči o miminko, tedy dělat všechny screeningy a očkování, která se normálně dělají v porodnici prvních 72 hodin.“

Hnutí citů

Za nejkrásnější okamžik považuje primář Thomayerovy nemocnice tzv. bonding, tedy první přiložení miminka na hrudník maminky. „To je moment, kdy se mi derou slzy do očí a kdy vyzývám tatínka, aby tento okamžik zaznamenal. Hnutí citů u rodičů je velmi důležité a patří do kaskády vzniku rodičovského pudu a rodičovského vztahu. Pokud není možný bonding s matkou, děláme bonding s otcem.“