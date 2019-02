Lidé s poruchami autistického spektra budou nosit speciální průkazy, pomohou jim v krizových situacích

Lidé s poruchami autistického spektra u sebe budou moct nosit speciální průkaz, který by jim měl pomáhat v případech, kdy se dostanou například do pro ně stresujícího prostředí. Důležitý ale bude třeba i pro záchranáře, aby věděli, že se jedná o člověka s autistickou poruchou a jak se k němu mají chovat. Ministerstvo zdravotnictví už začalo s distribucí kartiček a první by se k pacientům měly dostat v příštích týdnech, informuje Radiožurnál. Praha 20:33 18. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průkazy by se k pacientům měly dostávat primárně přes dětské praktické lékaře, protože na poruchy autistického spektra se přichází právě nejvíc v dětském věku. (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay | CC0 Public domain

Kartička formátu A6 obsahuje mimo jiné dva QR kódy - jeden původní a druhý takzvaně individualizovaný. Ten v sobě skrývá data o konkrétním pacientovi a jeho diagnóze.

Slouží k tomu, aby se člověk, který se setká s pacientem trpícím některou poruchou autistického spektra a nemá s tím zkušenost, o pacientovi dozvěděl co nejvíce a věděl, jak se k němu chovat, co dělat a čeho se naopak vyvarovat. Pomáhat to bude hlavně záchranářům.

„Aby záchranný systém věděl, čeho se vyvarovat, jak s nimi komunikovat. Ten člověk je nastavený na nějaký komunikační kanál a záchranář vlastně neví, jak s ním komunikovat. Pomocí QR kódu bude vědět, že na něj nesmí neočekávaně sahat, že ho má předem upozornit, totéž se zvýšením hlasů,“ popsala Radiožurnálu Marta Pečeňová, předsedkyně organizace Za Sklem.

Distribuce průkazů

Průkazy by se k pacientům měly dostávat primárně přes dětské praktické lékaře, protože na poruchy autistického spektra se přichází právě nejvíc v dětském věku. Kartičky ale zamíří i ke klinickým psychologům a psychiatrům. Směrem k pacientům s autistickými poruchami se chystají i další změny, ty se dotknou řady resortů.

Například ministerstvo školství bude muset podle Pečeňové vyřešit hlavně nedostatek pracovníků speciálně pedagogických center tak, aby byla schopná poskytovat školám, nemocným dětem i jejich rodinám dostatečnou podporu.

Ministerstvo zdravotnictví zase ve spolupráci s resortem práce a sociálních věcí chystá reformu, kdy by mělo dojít k redukci počtu kojeneckých ústavů. Zároveň by se měla změnit i jejich povaha a mířit by do nich měly děti, které potřebují odbornou pomoc.

Mimo jiné by ji měly najít děti s poruchou autistického spektra, které teď končí v psychiatrických léčebnách. Jak přesně bude reforma vypadat, má být jasné do konce roku, změny pak podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly začnou příští rok.