Dotaci na kompenzační pomůcky nově získají i lidé, u kterých je postižení hybnosti druhotným projevem

Od neděle platí změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Na dotaci na kompenzační pomůcky nově dosáhnou i lidé třeba s onemocněním plic nebo srdce. Tedy s nemocemi, u kterých je omezení hybnosti pacienta druhotným projevem. Podle úpravy zákona mají také nárok na plný příspěvek na nákup automobilu i handicapovaní s vyššími přijmy. Ty teď můžou činit až šestnáctinásobek životního minima. Praha 12:01 1. března 2020

To, že trpí vrozeným krvácivým onemocněním, zjistili lékaři, když mu bylo půl roku. Začalo to modřinami a podlitinami. V následujících letech se ale u Miroslava Palka objevilo velké krvácení do kolenních kloubů. Operace se nepodařila a jeho zdravotní stav se začal zhoršovat.

„Člověk, který má tak výrazné tělesné postižení, tak aby mohl, v podstatě mohl v životě fungovat, tak je odkázaný na řadu těch pomůcek,“ říká Palka.

Jejich pořízení řešil přes nadaci Charta 77 - Konto Bariéry. Na sklonku loňského roku se mu tak podařilo vyřešit i velký problém - nákup nového elektrického vozíku, bez kterého se neobejde.

Onemocnění plic nebo srdce

„To byla docela složitá záležitost, dva roky jsme na tom pracovali a ve spolupráci s tou nadací jsme na to dosáhli. Takže teď už mám na novém elektrickém vozíku najeto asi 150 kilometrů,“ popisuje Palka.

Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením teď počítá s pomocí lidem v podobné situaci jako pan Miroslav. Nově totiž zahrnuje i ty, kteří nemají konkrétní pohybový handicap. Přesto jejich nemoc doprovází právě omezení hybnosti. Třeba v případě vážného onemocnění plic nebo srdce, upozorňuje Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením.

„Protože nejsou schopni kvůli postižení srdce se nějak více pohybovat. A právě to jsou ty diagnózy, které byly pominuty v těch minulých úpravách. A vlastně oni měli stejný stav jako když je někdo na vozíku a nebyla možnost jim poskytnout žádnou dávku. A tento zákon tu věc řeší,“ vysvětluje Krása.

Příjem celé rodiny

Více handicapovaných také dosáhne na maximální příspěvek na nákup vozidla, tedy 200 tisíc korun. Aby měli nárok na příspěvek v plné výši, nesmí jejich příjem přesáhnout šestnáctinásobek životního minima. Je to zároveň jediná dávka, kde se posuzuje příjem celé rodiny, uvádí Václav Krása.

„To je proto, že nelze odlišit, kdy auto je k dispozici pouze tomu člověku se zdravotním postižením a kdy jej využívá i celá rodina. Protože je docela v logice věci, že když se koupí nové auto, takže se využívá i k účelům jiným než jenom ve prospěch té osoby se zdravotním postižením. Já si myslím, že to je spravedlivé,“ říká Krása.

„Pakliže se dostane ta pomoc skutečně těm lidem, kteří to potřebují, tak potom se smazávají ty handicapy a ti lidi mají možnost užívat života a nějak fungovat,“ vítá změnu zákona i Miroslav Palka, přestože v této chvíli o žádný příspěvek žádat nebude.

A právě to by měla více lidem zajistit změna zákona. Díky ní můžou třeba o schodišťovou plošinu nebo úpravu koupelny a další kompenzační pomůcky požádat i ti, na které předchozí verze zákona zapomněla.