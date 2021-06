Pacienti s postcovidovým syndromem nemají nárok na lázně. Ministerstvo proto plánuje změnu vyhlášky

Takzvaný postcovidový syndrom zatím chybí v seznamu chorob, kvůli kterým mohou lékaři posílat své pacienty na léčbu do lázní. Syndrom se projevuje různými problémy - od plicních přes kardiovaskulární až třeba po kožní. Jenže do lázní se „na pojišťovnu“ teď dostanou jen ti, kteří prodělali těžký zápal plic v nemocnici. Navíc to musí stihnout do čtyř měsíců od hospitalizace. Ministerstvo zdravotnictví proto chystá změny.

