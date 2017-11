Do národní potravinové sbírky přispěly stovky lidí. Zboží nyní poputuje seniorům nebo do azylových domů

Potravinová sbírka

Do potravinové sbírky se podle předsedy České federace potravinových bank Aleše Slavíčka zapojilo 14 potravinových bank z celé ČR a dále 300 různých charitativních organizací, které potraviny distribuují chudým lidem. "Jsou to odběratelské organizace, které nám pomáhají se sbírkou a předávají potraviny potřebným. Jsou to azylové domy, chráněná bydlení a podobně. Buď potraviny dodáváme do těchto zařízení nebo je vozíme přímo do terénu, například do různých squatů nebo přístřeší pro lidi bez domova," dodal.