Požité magnety se mohou přitáhnout a proděravět orgány, říká lékařka ošetřující děti po TikTokové výzvě

Pět dětí, které se nejspíše inspirovaly výzvou na sociální síti TikTok, spolklo kuličkové magnety a museli je ošetřovat lékaři pražské Fakultní nemocnice Motol. „Jednu pacientku jsme operovali a je mimo ohrožení života, jednu jsme propustili a u třech čekáme, jestli cizí tělesa samy vyjdou ven." řekla v rozhovoru pro Radiožurnál lékařka Kristýna Zárubová. Rozhovor Praha 20:30 5. října 2024

Jak to dopadlo se dvěma dětmi, které potřebovaly podstoupit operaci?

Jedna pacientka je tedy po operaci mimo ohrožení života a další dvě pacientky čekají, jak se to bude vyvíjet. Nechceme je hned vystavovat všem rizikům, které přináší operační výkon, takže čekáme, jestli se ta cizí tělesa nějak posunou a budou se dát odstranit endoskopicky, nebo vyjdou sama.

Kolik máte hospitalizovaných dětí s tímto problémem?

Celkově se jednalo o pět dětí. Jedna dívka měla štěstí, protože těleso vyšlo ven, aniž by si všimla. Ta byla hned propuštěna z urgentního příjmu. A u nás v nemocnici jsou aktuálně čtyři děti, tři na pediatrické klinice a jedna na klinice dětské chirurgie.

Co je na spolknutí magnetů vlastně nebezpečného?

Nejčastěji to vídáme u malých dětí, které se k těm magnetkám dostanou náhodně. Tady je především riziko, že když dítě požije více magnetů nebo magnet a kov, tak dojde k tomu, že se magnety k sobě přitáhnout, i třeba stěně žaludu nebo střeva, a hrozí proděravění orgánu.

Je nějaký rozdíl v tom, když magnet spolkne malé dítě a náctiletý po takovéto výzvě? A jak často se to stává?

Rizika jsou úplně stejná v každém věku, ale v tomto věku to nevídáme. Tohle je první případ náctiletých, který tu máme. Občas to vídáme kromě malých dětí u psychiatrických pacientů, kteří to mohou sníst záměrně v rámci sebevražedných pokusů. Malé děti s magnetem tu máme tak jednou za tři až šest měsíců.

Málokdy to ale skončí fatálně. Největší riziko je, když to dítě neví. Pokud magnety můžeme vytáhnout endoskopicky nebo operačně, tak se s tím dá něco dělat. Před pár lety proběhl případ, že na to dítě i zemřelo, nebyla to tedy tato výzva, ale náhodné požití magnetů, kdy se příčina zjistila příliš pozdě.

Máte informace i z dalších nemocnic, jestli se k nim také dostali pacienti z této výzvy?

Zatím se to ke mně nedostalo. Samozřejmě kolegové tu problematiku vídají stejně jako my. Domnívám se ale, že tito hospitalizovaní pacienti se znají a dělali tu výzvu společně, ale nemohu to říct určitě.