Konzultace, či objednání k lékaři. Díky Virtuální čekárně mohou lidé probrat svůj stav i se specialisty

Potřebujete se objednat k doktorovi? Od úterý k tomu můžete využít i Virtuální čekárnu. Ta navazuje na službu uLékaře.cz, která poskytuje online konzultace u praktických doktorů a také propojení se specialisty, pokud to je třeba. Díky ní chodí pacienti k lékaři jen v případech, kdy je to skutečně nutné a doktoři tak ušetří čas, který můžou věnovat jiným pacientům. V rozhovoru projekt přibližuje zakladatel služby uLékaře.cz, chirurg Tomáš Šebek. Rozhovor Praha 13:51 12. května 2020 Zakladatel služby uLékaře.cz chirurg Tomáš Šebek | Zdroj: Profimedia

Jak Virtuální čekárna funguje?

Je to systém, který celkem jednoduše umožní komukoliv z pacientů, tedy teoreticky deseti milionům Čechů u nás žijících, přistupovat ke svému registrovanému praktickému lékaři přes systém Virtuální čekárny České republiky na adrese uLékaře.cz. Funguje to tak, že vstoupíte na stránku, kliknete na Virtuální čekárna a vyhledáte svého praktického lékaře. Následně mu pošlete zdravotní dotaz, který vás trápí, přiložíte jakoukoliv dokumentaci a vyplníte dotazník o bezinfekčnosti. Na druhé straně si lékař tento požadavek vyzvedne a posoudí ho. Může ho celý dotaz odbavit vzdáleně, aniž by vedl s pacientem fyzický rozhovor nebo si ho pozve do čekárny v době, kdy to jak lékaři, tak pacientovi připadá bezpečné.

Když tam svého praktika nenajdu, odpoví mi někdo jiný?

Přesně tak. V momentě spuštění, což bylo v úterý ráno, nebyla kapacita praktických lékařů plně dostupná. Bude se postupně do 1. června, hlavně ale v příštích čtrnácti dnech, plnit. To ale neznamená, že váš dotaz nebude odbaven, provedeme to naší interní kapacitou. Aktuálně totiž pracuje v naší virtuální nemocnici 300 lékařů, kteří jsou připraveni bezplatně a online odbavit jakýkoliv zdravotní požadavek

Kolik lékařů bude spolupracovat s tímto projektem v nejbližších týdnech a jaký podíl z nich jsou specialisté?

Očekáváme, že v příštích týdnech to budou řádově stovky lékařů a do konce roku doufáme v tisíce. Celkově budeme odbavovat celou komunitu přibližně 40 000 praktikujících lékařů v Česku. Podíl specialistů a praktických lékařů bude odpovídat tomu, jak to je v kamenném zdravotnictví, tedy jde o 5 500 praktikujících praktických lékařů, zbytek jsou specialisté. Troufám si říci, že polovina, či dokonce dvě třetiny z nich by mohli pracovat v rámci Virtuální čekárny České republiky.

Když přijdu za svým praktikem, který například zatím nespolupracuje s tímto projektem a řeknu mu, že jsem od specialisty na tomto webu získal nějakou odpověď, jak to bude fungovat? Je to pro něj informace, kterou by měl jako uznat?

Určitě do toho nikoho nebudeme nutit. Jde o čistě dobrovolnou platformu. Myslím si ale, že má celou řadu výhod od bezpečnosti, spustili jsme to v době pandemie koronaviru, až po efektivitu, finanční výhody a tak dále. Každý lékař v tom najde něco příznivého, pokud to bude hledat. Pokud se rozhodne pracovat s pacientem pouze tak, že se budou fyzicky vídat, tak je to samozřejmě svobodná volba každého z lékařů. Ovšem telemedicína má své nesporné výhody a do budoucna předpokládám podporu zdravotních pojišťoven a integraci do zdravotního systému. Je to něco, co přijde a pravděpodobně to bude nevyhnutelné. Myslím si ale, že to má výrazně pozitivní dopady ve srovnání s případnými negativy.

Když tam svého praktika najdu a mezitím mi například odpoví také specialista, tak ten praktik také uvidí jeho odpověď?

Posloupnost je stejná jako v klasickém zdravotnictví. Primárně je to praktický lékař a až po něm následuje specialista. Snažíme se respektovat, jak to chodí v medicíně standardně.

Jak jsou chráněna soukromá zdravotní data?

Co se týče ochrany dat, tak splňujeme nejvyšší možné normy. I v případě nějaké úniku jsou data natolik nečitelná, že s nimi nelze pracovat. Nemůžeme si dovolit tuto stránku věci zanedbat, není to jen otázka GDPR, ale je to v podstatě otázka zabezpečení celého provozu.