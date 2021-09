Efektivnější péče o pacienty s covidem. Praktici dostanou nové pokyny k monoklonální léčbě

Pravidla péče o covidové pacienty pro praktické lékaře by se měla změnit. Plánuje to ministerstvo zdravotnictví. Léčbu monoklonálními protilátkami by vhodní pacienti měli podstoupit hned po pozitivním antigenním testu. Teď musí čekat na výsledek PCR, který trvá i pár dní. Ty ale můžou být v rozvoji těžkého průběhu nemoci covid-19 rozhodující. Většina léků Bamlan a Regeneron pro covidové pacienty zatím zůstává nevyužitá ve skladech nemocnic. Praha 14:24 13. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Léčba monoklonálními protilátkami je vhodná u starších lidí a těch, kteří mají kardiovaskulární nebo nádorové onemocnění, případně trpí obezitou (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Příznaky, kontrola u praktického lékaře, antigenní test, a pokud vyjde pozitivní, tak okamžité nasazení monoklonální léčby. Tak by ve zkratce měla vypadat péče o vybrané covidové pacienty, popisuje Radiožurnálu šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

„Když předpokládáme, že to je pacient, u kterého by mohl být těžký a komplikovaný průběh, tak by podle těchto kritérií měl být indikován k podání monoklonálních protilátek. V řadě případů to dokáže zabránit hospitalizaci pacienta,“ líčí Šonka.

Nově přitom praktici nemusí čekat na výsledek PCR testu, stačit jim bude antigenní, který pacient absolvuje přímo v ordinaci.

„Když má člověk počínající příznaky a lékař by čekal na PCR třeba tři dny, tak by mohlo dojít k propuknutí nemoci a návratnost stavu by těmi protilátkami nebyla možná,“ říká náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková.

Výhody léčby u rizikových skupin

Léčba monoklonálními protilátkami je vhodná u starších lidí a těch, kteří mají kardiovaskulární nebo nádorové onemocnění, případně trpí obezitou. U takových hrozí těžký průběh nemoci covid-19, pokračuje zdravotnický náměstek Fakultní nemocnice Brno Ondřej Ludka.

„Blokuje jednu takovou část, která vede k tomu, že se nám virus dostává do buněk. Proto je pro nás důležité spolupracovat s ostatními lékaři tak, aby nám tyto pacienty včas posílali,“ zmiňuje Ludka.

Nevyužité léky

V brněnské nemocnici lék Regeneron dosud dostalo skoro 200 pacientů, další stovku podali lékaři ve Fakultní nemocnici Motol. Podle vedoucího tamní lékárny Petra Horáka by ale pacientů mělo být víc.

„Když máme 200 nebo 250 pozitivních pacientů denně a zohledním indikační kritéria, větší polovina pacientů je splňuje, čili i dneska bychom měli vidět podání u 100 a 150 pacientů v pracovní dny. A to tedy nevidíme,“ upozorňuje Horák.

Problém je v tom, že se pacienti často neobrátí na svého praktického lékaře, který by jim léčbu předepsal. Brno a Motol nakoupily dohromady 12 tisíc dávek Regeneronu za 720 milionů korun, část prodaly dalším nemocnicím. Asi 90 procent balení ale podle Horáka stále leží ve skladech.