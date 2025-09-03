Rekord od roku 2008. Lékaři v Praze letos zachytili pět set případů žloutenky typu A
V Praze lékaři zachytili od začátku letošního roku do konce srpna 505 případů žloutenky typu A, nejvíc od roku 2008. Průběh nemoci je vážný, pokud mají pacienti poruchu imunity, chronické onemocnění jater nebo jsou vyššího věku. V tiskové zprávě o tom ve středu informovaly Hygienická stanice Hlavního města Prahy a Fakultní nemocnice Bulovka. V celém Česku bylo případů více než 1300, situace v metropoli je z krajů nejhorší.
„S rostoucím počtem případů hepatitidy A se u pacientů stále častěji setkáváme s velmi závažnými komplikacemi, zejména u osob s chronickým onemocněním jater, poruchou imunity nebo u starších pacientů,“ uvedl přednosta Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hynek Bartoš.
Výjimkou bohužel nejsou ani úmrtí na hepatitidu A. Jenom letos jich v Česku bylo zaznamenáno patnáct. U jednoho pacienta letos kvůli žloutence typu A lékaři přistoupili k transplantaci jater. Nemoc se často šíří v sociálně vyloučených lokalitách nebo mezi bezdomovci a drogově závislými.
Lidé často riziko související se žloutenkou typu A podle lékařů podceňují. „I v případě relativně lehkého průběhu onemocnění stráví pacient minimálně týden v nemocnici na infekčním oddělení, týdny v pracovní neschopnosti a měsíce bez sportu nebo jakékoliv větší fyzické námahy,“ vysvětlil Bartoš.
Pražští hygienici vydali v souvislosti s nákazou od začátku roku přes 3000 rozhodnutí, od nařízení lékařského dohledu, přes zajištění očkování až po protiepidemická opatření na pracovištích, ve školách a dalších kolektivech. Zapojeno je asi 35 pracovníků.
Dětské kolektivy
„Pokud nemocný nepřišel do styku s dalšími lidmi, může šetření trvat půl hodiny. Pokud se ale jedná například o dítě ze školní třídy, kdy je nutné prověřit všechny spolužáky, kontaktovat jejich rodiče, nařídit lékařský dohled a zajistit očkování, jde někdy o práci na celé dny,“ popsala ředitelka protiepidemického odboru pražské hygienické stanice Martina Marešová.
S návratem dětí do škol očekávají hygienici další komplikace, zapojí zřejmě i pracovníky z dalších odborů hygienické stanice.
„V dětských kolektivech je velmi náročné rychle kontaktovat všechny rodiče, vysvětlit opatření, vydat lékařské dohledy a nabídnout očkování. V létě se stávalo, že jsme dětem museli znemožnit účast na táborech, nebo rodiče museli dítě z takové akce dokonce odvézt,“ uvedla Marešová. Děti podle ní tvoří asi šestinu z dosud evidovaných nakažených.
Lidé v Praze by podle hygieniků měli dbát na zvýšenou hygienu, důraz je třeba klást na mytí a dezinfekci rukou po použití toalety a před jídlem. Vyzývají také k očkování, potřeba jsou dvě dávky vakcíny proti hepatitidě A. Ta ale není hrazená z veřejného zdravotního pojištění, stojí 1700 korun za dávku. Většina pojišťoven na ně ale řádově stokoruny přispívá.