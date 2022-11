Každý den se v Česku narodí 23 dětí předčasně. Důležitý je včasný kontakt s rodiči, říkají lékaři

V Česku přijde každoročně na svět až 8500 nedonošených dětí. Dokládají to data Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku. Podle neonatologů pomáhá kromě specializované lékařské péče předčasně narozenému dítěti také blízký kontakt s rodiči. V pražské porodnici U Apolináře ho proto umožňují rodičům hned, jak je to možné. Praha 15:06 23. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnice se snaží v okolí inkubátorů omezit hluk i intenzitu světla | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Asi tři nebo čtyři hodiny po porodu už jsem byla na oddělení a koukala na malou přímo do inkubátoru,“ popisuje maminka předčasně narozené dcery Anna Edita Hemalová. Malá Karolínka přišla na svět ve 24. týdnu těhotenství, tedy na samé hranici životaschopnosti.

„První fyzický kontakt proběhl taky v rámci asi jednoho dvou dnů, ten těsný kontakt proběhl do týdne po porodu.“

Nacházíme se na jednotce intenzivní a resuscitační péče se Zuzanou Tomáškovou, která je specializovaná zdravotní sestřička. Věnuje se předčasně narozeným dětem.

Tiché prostředí

„Zde máme momentálně tři miminka, jedno lůžko je navíc připraveno pro eventuální příjem. Všechna jsou na ventilační podpoře a všechna váží méně než jedno kilo,“ popisuje Tomášková, která zároveň pracuje jako sestra školitelka pro neonatologii a vede specializované kurzy vývojové péče.

„Celou dobu se snažíme mít zhasnutá světla a všechnu péči, kterou není třeba dělat přímo v boxu, dělat jinde, aby tu nebylo hlučné prostředí. Už tím, že jsou zapnuté všechny přístroje, tu není úplně ticho. I to je součástí života předčasně narozeného miminka a nějakým způsobem ho to může ovlivnit,“ dodává.

„Důležité je také poučit rodinu. Může se stát, že rodič přijde a zaťuká na inkubátor, kde je jeho miminko. Je proto třeba, aby i oni věděli, co se nemá dělat a z jakého důvodu,“ vysvětluje Tomášková.

Vzájemná interakce

„Celá péče se posouvá k co nejfyziologičtější péči. To znamená co nejméně invazivity a co nejvíce kontaktu rodiny,“ říká primář Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky U Apolináře Richard Plavka.

„Snažíme se do péče převzít matku v co nejčasnějším období po narození, smysl v tom vidíme nejen pro dítě, ale i pro ni. Je tam vzájemná interakce, která se nějakým způsobem potom vtiskává do prognózy dítěte,“ tvrdí.

V průměru se v Česku podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku narodí každý den 23 dětí předčasně.