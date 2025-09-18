Přerov přispěje sociálně slabým lidem na očkování proti žloutence. Vyčlenil na to 180 tisíc korun
Přerovská radnice bude lidem ze sociálně vyloučených lokalit přispívat na druhou dávku očkování proti žloutence typu A. Vedení města na to vyčlenilo zhruba 180 tisíc korun. Vakcínu nabídne 193 lidem zejména z Kojetínské, Komenského a Husovy ulice, kterým v minulých měsících zaplatilo první dávku ministerstvo zdravotnictví. Přerovsko patří v rámci celého Česka k regionům s nejvyšším počtem evidovaných případů nemoci.
Sabina Gáborová je samoživitelka a bydlí ve vnitrobloku v Kojetínské ulici. Tuhle lokalitu hygienici označili za vůbec největší ohnisko výskytu žloutenky ve městě.
„Vyskytla se tady žloutenka a první ji dostal Kevin. Je to na játrech, takže jsme leželi 14 dní v nemocnici. Pak nás propustili a pak to dostali další dva,“ popisuje pro Český rozhlas Olomouc trojnásobná maminka Sabina.
Hygienici v Kojetínské a sousedních ulicích naočkovali celkem 193 lidí. Aby je vakcína chránila před žloutenkou doživotně, musí jim být podána i druhá dávka, kterou však už nehradí stát. U mnoha z nich proto hrozí, že očkování bez podpory neabsolvují.
180 tisíc za vakcíny
„Požádala nás o to i krajská hygienická stanice – pokud budou mít chuť, chceme s nimi uzavřít darovací smlouvu, kdy jim uhradíme to, co jim neuhradí pojišťovna,“ říká Vladimír Lichnovský náměstek primátora (ANO).
Radní na mimořádnou vakcinaci vyčlenili téměř 180 tisíc korun. „Do té lokality se vypraví i pracovnice z odboru sociálních věcí, které konkrétní jedince seznámí s tím, že město Přerov je ochotno přispět. Tímto způsobem chceme alespoň část z nich motivovat k tomu, aby získali celoživotní ochranu,“ přibližuje Lichnovský.
„Je to tady důležité. Ta lokalita není moc dobře udržovaná, děti na všechno sahají a šíří se to dál,“ říká Nikolas Mižigar, jeden z obyvatel. On i Sabina Gáborová prý nabídku města určitě využijí.
Krajská hygienická stanice od začátku roku registruje v Olomouckém kraji 73 případů virové hepatitidy typu A. Jen v Přerově 53 výskytů. Situace se ale ve srovnání s jarními měsíci stabilizovala.
„V dříve sledovaných ohniscích v posledních týdnech nebyly hlášeny nové případy. Oproti tomu v okrese Olomouc v poslední době evidujeme pozvolný nárůst, i když jde převážně o ojedinělé, navzájem nesouvisející výskyty,“ tvrdí Markéta Koutná mluvčí stanice.
Žloutenkou typu A trpí hlavně drogově závislí, lidé bez domova nebo ti v sociálně vyloučených lokalitách. Nejvíce případů ministerstvo zdravotnictví aktuálně eviduje v Praze, Středočeském a Moravskoslezském kraji.