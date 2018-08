VZP: Ženy od 30 let budou mít preventivní vyšetření rakoviny prsu zdarma

Všeobecná zdravotní pojišťovna začne od září proplácet preventivní vyšetření k odhalení rakoviny prsu ženám od 30 let do 44 let. Novinářům to po pondělním jednání Správní rady řekl člen rady a místopředseda zdravotního výboru, poslanec Miloslav Janulík (za ANO). Tři ze sedmi zdravotních pojišťoven už vyšetření hradí, další tři od 40 let. Od 45 let věku je hrazený všem ženám jednou za dva roky. Praha 21:18 27. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rakovina prsu (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Profimedia

„V naší republice karcinom prsu představuje skoro pětinu všech maligních nádorů už žen. Ročně onemocní asi 6000 žen. Od roku 1990 do roku 2006 ročně umíralo asi 2000 žen, od roku 2007 je to asi 1700 žen,“ uvedl Janulík.

Ostatní zdravotní pojišťovny preventivní vyšetření prsou ženám hradí. Od 30 let mají nárok na příspěvek až 500 korun u České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP). Do 39 let jim ČPZP zaplatí až 500 korun na vyšetření ultrazvukem, Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) až 800 korun.

Od 40 let přispívá ČPZP stejně jako Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZPMV) 500 korun ročně na mamografické vyšetření, Zdravotní pojišťovna Škoda až 700 korun a VoZP až 800 korun. Jednou za dva roky prohlídku hradí Oborová zdravotní pojišťovna. Ženám starším 45 let, kterým pojišťovny hradí vyšetření jednou za dva roky, přidává VoZP a ČPZP na vyšetření v mezidobí. Revírní bratrská pokladna hradí ženám do 44 let ultrazvuk, od 40 do 44 let mamograf.

VZP počítá s proplácením příspěvků do konce listopadu. Příspěvek by se mohl týkat asi 602 000 klientek, pojišťovna počítá s asi deseti miliony korun. Pokračovat v něm chce podle Janulíka i příští rok.

Kauza Angeliny Jolie

„Vyšetření ultrazvukem těch 300 korun pokryje zcela, u mamografu je to zhruba z poloviny. U mladších žen má větší efektivitu ultrazvukové vyšetření, v případě podezření je to vhodné doplnit mamografem,“ dodal Janulík.

VZP příspěvek na prevenci rakoviny prsu začala dočasně proplácet už před pěti lety. Jedním z důvodů byl zvýšený zájem o vyšetření poté, co média informovala o oznámení herečky Angeliny Jolie, že si kvůli vysokému riziku dala preventivně odstranit prsa. V dalších letech ale VZP příspěvek neposkytovala.

Ženy od 45 let pojišťovny každé dva roky na vyšetření na mamografu zvou, je to součástí národního preventivního programu. Další program se týká rakoviny tlustého střeva a konečníku. Muži a ženy od 50 do 54 let mají test zdarma jednou ročně, od 55 let je to jednou za dva roky. Třetí program pomáhá předcházet či včas zachytit rakovinu děložního hrdla. Stěr se provádí od 15 let každý rok.