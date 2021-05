Kubek: Dopad pandemie uvidíme na onkologických pacientech, přijdou až v pokročilých stadiích rakoviny

Pandemie koronaviru od prosince loňského roku téměř zastavila neakutní péči v Česku. Až teď, respektive od 7. dubna, se nemocnice mohou vracet k plánovaným výkonům. Následky si podle lékařů poneseme řadu let. „Například onkologičtí pacienti najednou budou mít horší výsledky léčby,“ upozornil prezident České lékařské komory Milan Kubek. Zaostřeno Praha 20:33 10. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident České lékařské komory Milan Kubek | Foto: Michal Růžička / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Prezident České lékařské komory Milan Kubek v pořadu Zaostřeno na Českém rozhlasu Plus upozornil, že Česko musí očekávat negativní dopady na zdraví lidí. „Ne proto, že by onkologové zapomněli svou práci, ale protože řada lidí přijde do nemocnice až pokročilejším stadiu nemoci, což je samozřejmě špatně,“ vysvětlil.

Ministr zdravotnictví za ANO Petr Arenberger už má ale na stole statistiky zdravotních pojišťoven a ví, jak pacienti chodili na preventivní vyšetření. „V měsíci, kdy byly nemocnice prakticky zcela vytížené covidovými pacienty, tak tam byl řekněme 90procentní pokles preventivní péče. Ale šlo jen o několik týdnů,“ řekl.

Arenberger v rámci letošního roku zaznamenal „pokles prevence byl kolem 7 procent“, není podle něj problém, který bychom měli řešit.

Koronavirus se ale podepsal i na fungování onkologických oddělení. O stejných 7 procent poklesl i počet mamografií, tedy preventivních vyšetření karcinomu prsu. Ve VFN Praha se o necelou pětinu snížil počet operací rakoviny prsu a zaznamenali zhruba o pět procent méně nových pacientek.

Podcenění prevence

Ročně se přitom objeví více než 7,8 tisíc nových případů karcinomu prsu a přes 900 případů rakoviny vaječníků. O dopadech pandemie hovoří lékařka Onkologické kliniky Petra Tesařová.

„Pacienti někdy podcenili riziko zhoubného nádoru prsu, protože se víc obávali infekce covidu než nádoru. Takže se nám snížil počet preventivních vyšetření, tedy pacientů, kterých tolik nedorazilo,“ popsala.

„Stejně tak opomíjeli doporučená vyšetření, která měla zkontrolovat stav jejich choroby. Zřejmě předpokládali, že se to dá odsunout. Jenomže, pokud se diagnostikuje návrat nemoci, nebo nová onkologická diagnóza se zpožděním, tak prognóza choroby je vždy horší,“ dodala.

I ona doufá, že současný návrat k běžné péči je už definitivní a koronakrize žádné další velké škody nenapáchá. Lidé by teď měli pamatovat na prevenci a nepodceňovat kontroly u svých lékařů.