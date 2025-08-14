Primář Stodůlka: Vracíme zrak i slepým. Pacient a lékař existují jeden pro druhého
Pavel Stodůlka je primář a zakladatel oční kliniky Gemini. Na zlínské klinice se mu daří aplikovat metody, které jsou světově unikátní. O úpravě umělé čočky laserem přednášel letos na Světovém oftalmologickém kongresu ve Vancouveru. „Vždy mě bavila technika a lasery, které se v oční chirurgii využívají,“ popisuje v pořadu Host Lucie Výborné svoji motivaci Stodůlka.
Kolik máte dioptrií?
Do dálky téměř žádné, mám pouze drobné dioptrie a dnes ve věku téměř šedesáti let nepoužívám brýle na čtení, ale hlavně jsem celý den v práci bez brýlí a vidím na všechny drobné nitky, které používají oční chirurgové. Takže mě příroda nebo pán Bůh obšťastnili velice kvalitním viděním. Mám drobné vady do dálky, takže když mi pacienti popisují drobné skvrny, tak to velice dobře znám a rozumím jim.
V oční chirurgii se propojuje technika se smyslem, pomáháme lidem vrátit ten nejkrásnější smysl a to mě baví a těší, líčí oční chirurg Stodůlka
Opravoval jste nejen Tomáše Baťu, ale i oba dva své rodiče, což někteří lékaři striktně odmítají.
Operace rodinných příslušníků je kontroverzní. Co se týká pana Bati, tak nás překvapilo, že přijel do Zlína, mohl si nechat operaci udělat v Americe. Dělali jsme mu operaci čočky mikrořezem, což se tehdy ještě běžně ve světě nedělalo. Byl velmi spokojený. A protože jsem operaci dělal trošičku pokročileji, než bylo běžné, tak jsem se rozhodl, že ji udělám i rodičům.
Je to vždy stres, když operujete VIP a rodiče jsou nejvíc VIP, na druhou stranu jsem si na to musel zvyknout. Učím i své žáky, aby operovali všechny stejně a co nejlépe. Když těch operací máte tisíce a pak vám na sále leží někdo opravdu důležitý, tak operaci prostě provedete stejně precizně jako vždy.
Operoval jste dámu, které bylo 106 let, takže nikdy není pozdě?
Nikdy není pozdě. Tato dáma byla naše nejstarší pacientka a byla unikátní nejen věkem, ale tím, že sama přišla i odešla, byla velmi fit. Do konce života byla bez brýlí, bez měsíce se dožila 110 let. Vždycky když přijela na kontrolu, tak nám říkala nový vtip. Pro mě byl její přístup k životu velkým příkladem, jak je možné si i v pokročilém věku udržovat kondici a nadhled.
‚Ježiš, já ťa vidím!‘
První rozhovor, který jsme spolu vedli, byl po operaci, kdy jste vrátil zrak ženě, která byla slepá 16 let. Jak jste to dokázal?
Tato pacientka pracovala původně jako zdravotní sestra a oslepla kvůli zánětu. Byla na mnoha klinikách i v zahraničí, ale všichni jí řekli, že s jejím stavem nejde nic dělat. Poté přijela za námi do Zlína už v pokročilejším věku s přáním, že by chtěla vidět své vnuky.
Nás to motivovalo a udělali jsme jí implantaci rohovky bostonského typu poprvé v České republice. Výrobce jsme přesvědčili, aby nás zaškolil a dodal potřebné materiály. Po 16 let slepoty se posadila na operačním sále a přečetla si název dezinfekčního roztoku na láhvi.
Venku na ni čekal její manžel, který se o ni staral. Ona vyšla a řekla valašským nářečím „Ježiš, já ťa vidím!“
Podařilo se nám vrátit zrak několika dalším pacientům, o jednom z nich vznikla odborná práce, která popisuje nejdelší slepotu, která byla medicínsky vyléčena. Pacient oslepl v 17 letech kvůli výbuchu rozžhaveného kovu, oženil se, měl ženu a děti, které nikdy neviděl.
Operaci jsme udělali, povedla se, ale pacient přišel na první kontrolu a neviděl. Nevěděli jsme, co se stalo špatně a až poté, co pacient přijel na další kontrolu a viděl, nám došlo, že jeho mozek se po padesáti letech slepoty musí znovu učit vidět.
Letos jste reprezentoval Českou republiku na Světovém oftalmologickém kongrese ve Vancouveru, odbornou veřejnost zaujala zejména revoluční úprava nitrooční čočky laserem, jedná se o světovou novinku ze Zlína?
Podařilo se nám být první na světě. Je možné upravit materiál umělé nitrooční čočky. Když máte novou nitrooční čočku, tak přes přesné měření se oční chirurgové často netrefí na přesnou nulu, takže pacientovi zůstanou zbytkové dioptrie.
Tyto dioptrie jdou ovlivnit laserem, kdy upravíme umělou čočku, a co je úplně nové – člověku, který má čočky monofokální, čočky uvnitř oka upravíme na bifokální.
Už jste někdy dospěl k zásadním filozofickým kategoriím během operace?
Jsou to někdy moc pěkné rozhovory, někdy překvapivé, jednoduché lidské věci. Zjistíte, že každý má nějaký pohled na svět a je fajn, když to lidé umí sdílet. Pacient a lékař existují jeden pro druhého.
Jak dlouho umělá čočka v oku vydrží? Čím je specifický fentosekundový laser? Jak se oční chirurg dostal k opravování starých hodin? Poslechněte si celý rozhovor!