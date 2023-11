Vysoký obsah kofeinu či draslíku. Nápoje Prime mohou u dětí narušit spánkový režim, varuje lékařka

Energetické nápoje Prime se dostaly na český trh a těší se veliké oblibě zejména u dětí. Některé Prime sody ale obsahují více kofeinu, než jiné energetické nápoje. „Když se dítě předávkuje kofeinem nebo pije pravidelně vysoké množství, může docházet k narušení spánkového režimu, který je pro rozvíjející se mozek důležitý,“ říká lékařka Eliška Selinger. Praha 6:20 24. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Energetické nápoje Prime | Zdroj: Profimedia

Do Česka se energetické nápoje Prime dostaly letos v létě přes Británii ze Spojených států. Tam je prodávají dva vlivní influenceři Paul a KSI v roce 2022. Aktuálně jsou dostupné v řadě českých drogérii a supermarketů. Těší se popularitě zejména u dětí a mládeže, na něž působí kampaň vedená mezi populárními influencery a youtubery.

„Většina mých sledujících je starší osmnácti let, lidé musí přemýšlet nad tím, co vnášejí do svého těla,“ obhajoval se influencer Paul v rozhovoru pro ABC News poté, co byl obviněn z toho, že marketingová strategie Prime míří na děti.

„Marketing energetických nápojů je pro adolescenty a děti lákavý. Nápoje vypadají cool, jsou k vidění na večírcích, u influencerů i u sportovců. Studie potvrzují, že právě proto je děti začínají pít,“ popisuje lékařka Eliška Selinger ze 3. lékařské fakulty, která se specializuje na výživu.

PRIME ORIGINAL ENERGY (18+) was inspired by our original doodles for PRIME pic.twitter.com/9f7wSodvWT — DrinkPrime (@PrimeHydrate) October 2, 2023

Draslík a kofein

Značka vyrábí dvě edice nápoje - Energy Drink a Hydration. Edice Energy Drink se prodává v plechovkách a kofein obsahuje, k sehnání je ale většinou pouze v e-shopech. V regálech českých kamenných obchodů bývá k dostání varianta Hydration, která žádný kofein neobsahuje, energetický účinek se často připisuje draslíku.

Místo překvapení droga. Děti na Mostecku snědly sladkosti v obalu Kinder Surprise s obsahem THC Číst článek

„Například draslík se za normálních okolností v případě nadměrného příjmu vylučuje ledvinami. Na předávkování tedy není třeba jen přijmout vyšší množství, ale množství tak vysoké, že překročí tuto kapacitu ledvin draslík vyloučit,“ popisuje Selinger.

„V souvislosti s energetickými drinky ale byly doposud reportovány v literatuře a mediích u mladých osob případy předávkování kofeinem, žádný případ přímo spojený s obsahem minerálních látek jsem nezaznamenala,“ přiznává.

Podle údajů z oficiálního webu Prime má v sobě jedna plechovka energetického nápoje Energy Drink 200 miligramů kofeinu. Dodávky z Velké Británie mají kofeinu o něco méně. Pro srovnání stejné množství nápoje Redbull Original obsahuje 113,6 miligramů kofeinu, espresso má kolem 80 miligramů.

Zdravotní dopady

„Prime je složením podobný jako každý energetický drink, liší se ale vyšším množstvím kofeinu. Tolerance u těch dětí je skutečně mnohem, mnohem nižší. Když toho dítě vypije hodně, což je docela snadné, tak si může narušit spánkový režim, který je pro rozvíjející se mozek důležitý,“ popisuje zdravotní dopady Selinger.

Obézních dětí přibývá. ‚Nechtějí vstávat ani snídat, ve škole neobědvají, asi jsou línější,‘ jmenuje lékařka Číst článek

„To často vede k poruchám chování a pozornosti, dítě může být nervózní, což se může podepsat na výkonech ve škole. V krajních případě jsou popsány i problémy s dechem nebo srdečním rytmem, ale to je až při opravdu velkém množství,“ doplňuje.

„Informujeme v detailu produktu, že není vhodný pro určité skupiny lidí. Už bohužel nemůžeme zamezit tomu, že si ho zákazník koupí. Nevím, jestli nezletilé zákazníky odradí, ale jako prevence to funguje. Zákazníci získají možnost se informovat o tom, jaké množství určitých látek nápoj obsahuje,“ řekla redakci Johana Kebrlová z internetového obchodu Pepis.shop, který prodává nápoje Prime v obou variantách.

„Máme zaznamenaná data o velkém poklesu nákupu nápojů Prime od té doby, co se o nich začalo více mediálně mluvit,“ podotkla.

Nápoje Prime neunikly pozornosti České potravinářské inspekce, která potvrdila, že již pracuje na odebírání vzorků. „Kdybychom potravinu vyhodnotili jako nebezpečnou, nařídíme stažení z trhu provozovateli, který potravinu uvádí. V tuto chvíli zahajujeme odběr. V rozborech se budeme zabývat řádným označováním a složením potraviny,“ uvedl mluvčí Marek Bartík.