Případů žloutenky typu A v Praze přibývá. Proti šíření nemoci bojuje celé protiepidemické oddělení
V Praze přibývá nakažených žloutenkou typu A. Hygienická stanice se snaží šíření nemoci zabránit. Provádí proto epidemiologická šetření, kontaktuje nakažené i ty, kteří s nimi přišli v poslední době do kontaktu. Pokud nejsou očkovaní, vztahuje se na ně lékařský dohled a některá omezení.
Hovory z hygienické stanice hlavního města Prahy cílí na lidi, kteří mohli být v kontaktu s člověkem evidovaným mezi nemocnými virovou hepatitidou A.
„Určitě je to vždycky rodina, to znamená, že záleží v jaké rodině se člověk pohybuje a pak je do u dospělého vždycky pracoviště. A pak co je trochu problém, jsou děti. Ve chvíli, kdy onemocní ve školním kolektivu, tak musíme zajišťovat opatření u všech dětí ze třídy, družiny a tak,“ vysvětluje pro Český rozhlas Rádio Praha ředitelka protiepidemického oddělení Martina Marešová.
Zaměstnance vždy nejdřív zajímá, jestli je kontaktovaný člověk proti hepatitidě typu A očkovaný.
Přerov přispěje sociálně slabým lidem na očkování proti žloutence. Vyčlenil na to 180 tisíc korun
Číst článek
„V momentě kdy zjistíme, že jsou očkovaní, tak pro ně žádná opatření neplatí. Pokud očkovaní nejsou, tak se vystavuje tzv. lékařský dohled, je to na 50 dnů od posledního kontaktu. Osoby jsou v průběhu lékařského dohledu testovány a mají nějaká omezení - neměli by navštěvovat bazény, sauny, děti by neměly chodit na kroužky,“ upozorňuje Marešová.
Lidé pod dohledem taky nemůžou po dobu 50 dnů pracovat s nebalenými potravinami. Pražská hygiena doposud vydala lékařský dohled pro víc než 3 tisíce lidí.
„Celé to epidemiologické šetření je časově náročné a záleží samozřejmě na tom, kolik má člověk kontaktů. Pokud budu mluvit třeba o tom školním kolektivu, tak to je činnost, která trvá jeden až dva dny. Protože než se zkontaktuje škola, než se stanoví opatření,“ vysvětluje Marešová.
Celé oddělení
Na trasování těch, kteří přišli do kontaktu s lidmi se žloutenkou, teď pracuje celé epidemiologické oddělení, to jsou čtyři desítky zaměstnanců.
Výskyt žloutenky je regionální problém, týká se hlavně Prahy, říká Fošum z resortu zdravotnictví
Číst článek
A jsou jim připraveni pomoct i kolegové z dalších oddělení. Podle Martiny Marešové je nejlepším opatřením proti nákaze očkování. “Potom je to samozřejmě dodržování hygieny, mytí a dezinfekce rukou po použití wc a před jídlem,“ zdůrazňuje.
Lékaři se při současné epidemii setkávají s těžšími průběhy hepatitidy typu A, říká přednosta Infekční kliniky Fakultní nemocnice Bulovka Hynek Bartoš.
„I když je průběh relativně nekomplikovaný, mají pacienti většinou extrémně zvýšené jaterní testy a jejich rekonvalescence trvá velmi dlouho. Pacienty s nejtěžší formou hepatitidy musíme někdy přeložit do IKEMu k přístrojové náhradě jaterních funkcí nebo i k transplantaci jater,“ upozorňuje Bartoš.
Mezi projevy žloutenky typu A patří třeba chřipkové příznaky, zažívací potíže, svědění kůže, bolesti kloubů nebo žloutnutí kůže a očního bělma.