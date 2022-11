Problémy se zuby trpí 3,5 miliardy lidí, uvedla Světová zdravotnická organizace, nejčastěji mají kazy

Podle zprávy WHO trpí ve světě problémy se zuby zhruba 3,5 miliardy lidí, což je zhruba 45 procent světové populace. Zhruba 2,5 miliardy lidí má problémy se zubními kazy a další miliarda lidí pak s dásněmi.

Největší obtíže s dostupností péče o chrup mají lidí z chudších zemí a z vrstev společnosti s nižšími příjmy, dále senioři či lidé žijící na venkově. „Péče o zuby byla dlouho zanedbanou složkou zdravotnictví ve světě,“ uvedl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podle organizace jsou hlavními faktory, které ztěžují přístup k lékařské péči o zuby, vysoká cena zákroků a také specializovaného zdravotnického vybavení.

WHO vyzvala státy světa, aby péči o zuby zařadily do svých zdravotnických plánů a snažily se zpřístupnit tuto péči i chudším lidem. Důležitá je podle ní i prevence a ústní hygiena. Mezi opatřeními, které navrhuje WHO, jsou tudíž i zajištění dodávek cenově dostupných zubních past.