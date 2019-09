Loni v Česku chřipkou onemocněl necelý milion lidí, a to navzdory faktu, že se této nepříjemné nemoci dá předejít očkováním. Podle epidemiologa a vakcinologa Rastislava Maďara ale nejde jen o chřipku. Česko kdysi bývalo v rámci vakcinologie, hygieny a epidemiologie globálním lídrem. „Byli jsme první země, která ze svého území vymýtila přenosnou dětskou obrnu,“ připomíná host pořadu Leonardo Plus. V posledních letech ale proočkovanost klesá. Praha 14:33 29. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Proočkovanost klesá na základě fám ze sociálních sítí. Vracíme se o desítky let zpět, varuje vakcinolog Maďar | Zdroj: Profimedia

„Chřipka má statisticky největší počet obětí ze všech infekčních nemocí. Navíc čísla mluví jen o přímých obětech, ale virus daleko víc lidí zabíjí nepřímo,“ upozorňuje lékař.

Stává se tak tehdy, když virus napadne organismus starého nebo chronicky nemocného člověka a takzvaně dekompenzuje základní nemoc.

„Tedy nemoc srdce, ledvin, dýchacích cest nebo i cukrovku tak, že se nepodaří pacienta vrátit do normálu a ten s latencí několika týdnů či měsíců podlehne své nemoci, která do té doby byla dobře kompenzována,“ vysvětluje Maďar.

„Počet přímých a nepřímých obětí chřipky dosahuje u nás přibližně 2000 osob ročně, a to je skutečně vysoké číslo.“

Virus chřipky je nejnebezpečnější pro nejmenší děti, těhotné ženy, osoby s oslabenou imunitou a starší. „Starý člověk má sníženou výkonnost imunitního systému a jeho schopnost vypořádat se se závažnou infekcí je o dost nižší.“

„Děti nejenže mohou onemocnět závažnou infekcí, ale jsou také výborní přenašeči viru chřipky. Osoby s oslabenou imunitou a malé děti vylučují virus chřipky mnohem déle než zbytek populace, dokonce až několik týdnů. Mohou tedy být zdrojem nákazy pro své okolí a mohou nakazit rizikové osoby kolem sebe, třeba dědečka nebo babičku.“

Tristní proočkovanost

Čeští senioři a chronicky nemocní jsou proočkováni mezi 20 a 30 procenty. „To je víc než celostátní průměr. U nás byla dlouhodobě proočkovanost celé populace kolem pěti procent, v poslední době se to trochu zvedlo,“ říká vakcinolog.

„Velkou Achillovou patou je naprosto tristní proočkovanost našich zdravotnických pracovníků, kteří by měli jít příkladem. Je smutné, když se tak děje kvůli nějakým laickým fámám, které také šíří některé sestřičky a lékaři. Zbytečně pak nákazu přenášejí na své pacienty. “ Rastislav Maďar

„V USA se očkuje dobrovolně drtivá většina zdravotníků, některá zařízení to mají dokonce povinné, aby pak mohli jejich pracovníci vstoupit do kontaktu s pacientem,“ připomíná Maďar.

A přitom zprávy o škodlivosti vakcín jsou prý neopodstatněné. „Velká část naší společnosti se bojí exotických a importovaných nákaz, každý se tady bál například eboly, která se ale přenáší dotykem s nakaženým. Chřipkou ale může jeden člověk nakazit například v letadle velké množství lidí.“

„Ať už se kolem chřipky šíří jakékoliv mýty a pověry, nejnebezpečnější je, když je vyřkne zdravotník. Laik potom neví, nezná složení vakcíny, ale zdravotníka berou jako odbornou autoritu... A potom takového člověka už někdo jen velmi těžko přesvědčí, že se není čeho bát.“

Byli jsme globálním lídrem

Kdyby lidstvo zasáhla pandemie chřipky, následky by byly kvůli dopravní propojenosti světa závažné. „Dnes cestuje nejvíc lidí v historii lidstva do zahraničí. Šíření chřipky kapénkovou infekcí by tedy bylo velmi jednoduché a velmi rychlé,“ odhaduje lékař.

Vývoj vakcíny navíc trvá obvykle několik měsíců a tvorba dostatečných zásob ještě déle. „Takže bychom se mohli dostat do situace, kdy by byly ohroženy minimálně desítky milionů lidí. Ale pandemie je také sledem náhodných událostí.“

A přitom Česká republika v rámci vakcinologie, hygieny a epidemiologie vždy byla globálním lídrem. „Byli jsme první země, která ze svého území vymýtila přenosnou dětskou obrnu, měli jsme po desetiletí vysokou proočkovanost. Hráli jsme i významnou úlohu v eradikaci (úplné vymýcení choroby včetně jejího původce, pozn. red.) pravých neštovic.“

„Najednou nám proočkovanost jen na základě fám ze sociálních sítí a internetu klesá. Byli jsme bohužel vyňati ze seznamu zemí, kde se nevyskytují spalničky... Také v černém kašli jsme se vrátili o desítky let zpět… To nás rozhodně mrzí i za naše kolegy, kteří celou svou kariéru obětovali tomu, aby se situace u nás zlepšila,“ shrnuje Rastislav Maďar.

Jaké vlastnosti má virus chřipky? Podaří se nám někdy udržet krok s chřipkou? Jaké složení má letošní vakcína? Poslechněte si celé Leonardo Plus s Rastislavem Maďarem.