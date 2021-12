Zdravotníci v Ústí a Ostravě zkoumali protilátky seniorů. 95 procent je mělo i osm měsíců po očkování

Zdravotní ústavy v Ústí nad Labem a Ostravě už mají hotovou studii protilátek mezi seniory. Mimo jiné odhalila, že zhruba 15 procent testovaných nemoc covid-19 prodělalo, aniž by to tušilo. Českému rozhlasu to řekl ředitel obou ústavů Eduard Ježo. Ze vzorků, které vědci získali v září a říjnu, pak laboratoře zjišťovaly dlouhodobé protilátky, takzvanou buněčnou imunitu i virus neutralizační protilátky po prodělané nemoci.

Praha 18:11 3. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít