První pacienti v Česku užívají nový lék na obezitu. Operace ale podle lékařů nenahradí

Češi už mají k dispozici všechny schválené léky na obezitu. Nejnovější injekci obsahující účinnou látku semaglutid teď užívají první pacienti. Lék má kromě snížení hmotnosti také snížit riziko vzniku infarktu. Česká obezitologická společnost ale upozorňuje, že ani tak antiobezitika nenahradí bariatrické operace. Praha 8:22 3. června 2025

„Procházky nebo výlety, vystoupat pěšky na hrad, člověk funěl, bylo to omezení. Teď můžu kamkoliv, už se nebojím,“ popisuje 51letá paní Věra, která kvůli hormonální léčbě přibrala za 10 let asi 70 kilo.

První pacienti v Česku užívají nový lék na obezitu. Podrobnosti zjišťovala Karolína Burdová

Před rokem podstoupila bariatrickou operaci a od té doby shodila 40 kilo. „Předtím, než to všechno začalo, jsem vždycky mívala 65 až 75 kilo. Potom jsem přibrala tak pět kilo do roka. Potom to šplhalo, až se to vyšplhalo na 135 kilo. Teď mám 95,“ vysvětluje.

Takových operací lékaři v Česku ročně provedou víc 2500. A podle Martina Haluzíka, přednosty Centra diabetologie IKEM jich bude přibývat. Čím dál častější podle něj bude do budoucna kombinovaná léčba, operaci tedy doplní léčba antiobezitiky.

„Pomocí léků připravíme pacienty na operaci, pak se odoperují, a pak při dlouhodobém udržování nebo dalším snížení hmotnosti můžou léky pomoci. Skutečně se tyto dvě metody budou v nějaké fázi kombinovat, což je asi z hlediska úspěšnosti to nejlepší, co můžeme pro pacienta udělat,“ přibližuje.

Léky za vás necvičí

Nejnovější lék na obezitu byl původně vyvinutý pro léčbu cukrovky. Jeho účinnou látkou je semaglutid, kterou obsahuje i známý a ve světě vyhledávaný Ozempic. Ale zatímco starší lék můžou dostat jen diabetici 2. typu, nové injekce s vyšším obsahem účinné látky jsou určené k léčbě obezity dospělých i dětí od 12 let. Jde o injekci, kterou je potřeba podávat jednou týdně. Je ale nutné říct, že antiobezitika nejsou samospásná.

Co jsou bariatrické operace? Jsou to chirurgické zákroky určené k léčbě obezity. Mezi hlavní typy patří odstranění části žaludku, přemostění části žaludku nebo umístění kroužku kolem horní části žaludku.

„Ty léky jsou samozřejmě výborné, ale k tomu, aby pacient dlouhodobě udržel sníženou hmotnost, musí změnit režim. Mohou mu pomoci změnit dietu, změnit chuťové preference, ale určitě za něj nebudou cvičit. Takže důležité je cvičení a důležitá je kvalitní strava s dostatečným obsahem bílkovin,“ přemítá Haluzík.

Ve chvíli ale kdy se režim upraví a pacient pravidelně užívá léky, tak je podle Haluzíka velmi slibné, že pacient brzy shodí na váze. Injekce navíc snižují riziko kardiovaskulárních příhod, jako je srdeční infarkt, a to až o 20 procent.

„Když léčíme obezitu, tak léčíme všechny komplikace, které obezita má. A ty hlavní jsou hypertenze, porucha lipidového spektra v krvi, tedy riziko aterosklerózy, kardiovaskulárních onemocnění, riziko nádorových onemocnění. A tyto léky dokážou úžasným způsobem snížit riziko těchto onemocnění, ti lidé z toho profitují. Prodlužuje se jim život a snižuje se riziko, že budou mít infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu,“ potvrzuje Dana Müllerová z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.

Léky je ale potřeba brát dlouhodobě. „Je to chronické onemocnění, třeba hypertenze je také chronické onemocnění, a léky na tlak se berou celý život, když se to objeví,“ vysvětluje Müllerová.

„Tak i tyto léky je třeba brát dlouhodobě, protože po jejich vysazení člověk postupně tu váhu nabírá. Tyto léky pomáhají v těle upravovat porušené kontrolní mechanismy tělesné hmotnosti, takže je třeba je brát dlouhodobě,“ doplňuje.

Obézních je u nás podle České obezitologické společnosti asi 21 procent mužů a 18 procent žen. Spolu s lidmi s nadváhou je to tak víc než polovina populace.