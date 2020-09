Prymula: První vlnu jsme zvládli až příliš dobře, nebyli jsme ostražití. Nakažených bude přibývat

Světová zdravotnická organizace považuje rychlost šíření covidu-19 v Česku za znepokojující. Nepodcenili jsme přípravu na pokračování pandemie? „Rozvolnění muselo nastat, nezůstala tu ale elementární ostražitost,“ říká ve Dvaceti minutách Radiožurnálu vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví a člen Rady vlády Roman Prymula. DVACET MINUT RADIOŽURNÁLU Praha 20:22 11. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V dalších dnech bude nárůst nově nakažených značný, budou to tisíce,“ myslí si Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„První vlnu jsme zvládli příliš dobře, v našich občanech nezanechala velkou stopu, že je třeba se chránit,“ tvrdí Prymula.

„Vyvinul se tlak na to, že není třeba dodržovat opatření. Ta se rozvolňovala, ale mělo to být za předpokladu, že zachováme alespoň elementární návyky. To se bohužel v letních měsících nedělo,“ soudí.

‚Je jasné, že číslo R roste‘

Ještě na jaře média bedlivě sledovala, jak se mění číslo R, které označuje, kolik dalších lidí průměrně nakazí jeden pacient s koronavirem. Toto číslo ale na začátku týdne zmizelo z oficiálních statistik, a to s odůvodněním, že se situace v jednotlivých regionech liší.

„Určitě to jde spočítat,“ nesouhlasí Roman Prymula. „Nikdy jsem nebyl u jednání, kde by se říkalo, že se přestane zveřejňovat. Je jasné, že číslo R roste, je důležité a měli bychom o něm mít povědomí.“

Plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách by se podle něj mohla projevit za 10 až 14 dnů. V tu dobu prý bude možné vyhodnotit reálný dopad nového opatření.

„Nechci věštit z křišťálové koule, ale v dalších dnech bude nárůst nově nakažených značný, budou to tisíce.“