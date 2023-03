Barvy, tvary, snové vize. Psychedelika můžou pomoct s léčbou depresí, popisuje terapeutka

Ketaminem asistovanou terapií prošla i Kateřina, které lékaři před lety diagnostikovali smíšenou úzkostně depresivní poruchu. Antidepresiva jí podle jejích slov pomohla, cítila ale, že spíš přežívá a bylo náročné najít takové léky, které by jí vyhovovaly.

„Už tak jste na tom špatně a něco vám nezabere vůbec, takže se měsíc trápíte. Nebo vám naopak něco zabere tak, že je vám hrozně zle,“ popisuje pro Radiožurnál.

Terapeutka proto Kateřině doporučila ketaminem asistovanou terapii, kterou v Česku jako jediná nabízí právě pražská psychedelická klinika Psyon.

„Ani mě nenapadlo, že by ten prožitek mohl být pozitivní, ale byl. Cítila jsem, že nejsem tak zlomená, jak jsem si myslela, nebo že nemám odkud brát. Najednou jsem měla pocit, že to tak není,“ přibližuje.

Kateřina je jedním z klientů, kteří v Psyonu prošli přísným schvalovacím procesem. Prvním krokem je lékařské vyšetření, které vyloučí případné zdravotní riziko. Následují konzultace s psychiatrem, který vyhodnotí, jestli je vůbec pro pacienta ketaminová terapie vhodná.

Pak už přichází na řadu terapeut, u Kateřiny to byla Jana Tylš Adámková: „Povídáme si o té látce jako takové. Co můžou čekat, co čekat nemůžou, že ty procesy jsou hodně různé.“

Tři fáze terapie

Celá ketaminem asistovaná terapie má tři fáze, tou první je právě příprava klienta a vytvoření takového prostředí, ve kterém se bude cítit bezpečně. V Psyonu je proto vyhrazená odhlučněná místnost, ve které může klient po vypití ketaminu, a tedy ve změněném stavu vědomí, prožívat cokoliv.

„Čeho si klienti na začátku všímají je pocit tepla, většího prokrvení, trochu se zvyšuje tlak. Někdy cítí, že se od těla odpojují, že jsou těžcí, vláční nebo tělo přestávají vnímat. Mění se také smyslové vnímání, klienti popisují, že jinak slyší, vidí geometrické tvary nebo barvy. Někdy se objevují i snové vize,“ vysvětluje Tylš Adámková.

Zároveň lidé často přicházejí s obavami ohledně toho, jak na ně bude látka působit. To potvrzuje i Kateřina. „Měla jsem hrozný strach, že se tam něco totálně rozjede nebo že se tak rozložím, že už mě nikdo neposkládá zpátky, že se budu muset nechat hospitalizovat nebo něco takového,“ dodává Kateřina.

To je podle psychoterapeutky častá obava. „Že ztratím kontrolu, že nebudu vědět, co dělám. Někdy klienti popisují, že nevědí, jestli se opravdu pohybovali nebo se jim to jen zdálo. Ta látka má ale svůj účinek a své trvání. Ale vždy odezní. Klienti jsou v bezpečném a hlídaném prostředí, nemůže se tam stát nic zvnějšku, co by ten terapeutický proces narušilo. To je rozdíl oproti rekreačnímu využití,“ upozorňuje Tylš Adámková.

Poté následuje třetí, takzvaná integrační fáze. Tu je možné si představit jako běžnou terapii, kdy klient s psychoterapeutem rozebírá a zpracovává celý psychedelický zážitek.

Rychlé změny v mozku

Proč ale odborníci sahají po podobných látkách? „Tyto látky navozují v mozku velmi rychlé změny, které navozují třeba antidepresiva za dlouhou dobu. Psychedelika je navozují hned,“ konstatuje Jiří Horáček z Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a Národního ústavu duševního zdraví.

„Souvisí to s expresí genů v mozkových buňkách, souvisí to s růstem synapsí, které tyto látky bezprostředně stimulují. Zatímco jiné látky působí v řádu týdnů, v případě psychedelik jsou to hodiny,“ vysvětluje.

Náhrada terapie to ale podle něj není, spíš takový účinný doplněk. „Psychedelika umožní to, že myšlení se dočasně osvobodí a já můžu nahlížet problém ze zcela jiného úhlu, do kterého bych se jinak nedostal,“ podotýká.

Částečně hrazená léčba

Ketamin je látka, která se už desítky let používá v anesteziologii, a to i u dětí. Postupně se ale ukázal i jeho antidepresivní účinek.

„Dnes je už normálně na trhu jako antidepresivum. Je to látka, která je schválená jako léčivo, se kterou je možné úplně bezpečně nahradit účinky psychedelik, které ještě nejsou dostupné, protože jsou ve schvalovacím procesu,“ doplňuje Horáček.

Protože je Psyon zdravotnickým zařízením, ketamin může podávat legálně. Klinika má zároveň smlouvu se čtyřmi zdravotními pojišťovnami, které léčbu částečně hradí. V případě, že si někdo ketaminem asistovanou terapii nemůže dovolit, nabízí Psyon dotační program.

Psychedelické látky nicméně mají i svá rizika. Zvyšují třeba krevní tlak, a pokud nejsou užívána v bezpečném prostředí, můžou být nebezpečné i pro psychiku. Mimo lékařské využití jsou navíc psychedelika nezákonná.

Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila by se to ale do budoucna mohlo změnit. „Tisícovky lidí v Česku vstupují do podobných věcí nelegálně. Například u rituálů s ayahuascou. Takže do určité míry bychom to zregulovat mohli, museli bychom ale vymyslet nějaký režim terapeutického užití, jiného než zrovna z rukou lékaře. Musíme se ale řídit mezinárodními zákony,“ uzavírá Vobořil.