Pandemický rok Čechy podle psychiatrů výrazně nezasáhl, úzkostmi ale trpí 40 procent lékařů

Pandemie koronaviru do psychického zdraví Čechů příliš nezasáhla. Ukázal to alespoň průzkum psychiatrů z pražské Všeobecné fakultní nemocnice a Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Podle něj se během roku 2020 snížil celkový počet psychiatrických vyšetření. Do průzkumu se letos na jaře zapojilo tisíc lidí v produktivním věku, kteří v této době vyhledali zdravotní léči, nebo jim lékaři předepsali léky.

