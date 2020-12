Psycholog hrazený pojišťovnou? V Česku jich je 7 na 100 tisíc obyvatel. Pacientů přitom přibývá

Objednáme vás až za půl roku, i to teď slýchají lidi, kteří potřebují v době koronaviru pomoc psychologa. Podle Národního ústavu duševního zdraví pacientů s psychickými problémy přibývá. Třeba těch, kteří trpí úzkostí, je oproti loňsku dvakrát víc. Ministerstvo zdravotnictví proto ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami přišlo s plánem, jak péči o duševní zdraví podpořit. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna bude část sezení hradit. Praha 14:26 2. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do programu VZP se může přihlásit každý, kdo kvůli koronaviru pozoruje zhoršení svého duševního stavu. Lidé nepotřebují žádanku od praktického lékaře. | Foto: HolgersFotografie | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0,©

Pomoc psychologa nedávno potřebovala i 27letá Pavla. Než se jí podařilo někam objednat, musela obvolat čtyři psychologické ambulance. Čekací doba pak byla tři měsíce.

„Nebylo to úplně příjemné. Když si člověk uvědomí, že má nějaký problém, který chce řešit, a zjistí, že ho všude odmítají, tak je to až pocit zoufalství,“ popisuje Pavla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o psychologické pomoci v Česku

Psychologů, kteří spolupracují se zdravotní pojišťovnou, ale není dost a nové smlouvy pojišťovny uzavírat nechtějí. V každém městě totiž může působit omezený počet psychologů na sto tisíc obyvatel. Například v Praze tak pojišťovny za posledního půl roku odmítly 25 žádostí.

Česká republika je co do počtu psychologů hrazených pojišťovnou hluboce pod průměrem rozvinutějších zemí. Celostátní průměr Česka je zhruba sedm psychologů na 100 tisíc obyvatel. „V Praze je to zhruba dvanáct psychologů na 100 tisíc obyvatel. Třeba Nizozemsko je v takovém extrému, že má i přes 150 psychologů na 100 tisíc obyvatel,“ vysvětluje Jan Bažant z Asociace klinických psychologů.

Další možností jsou soukromé terapie. Ty si musí pacient zaplatit sám, a ne každý si je může dovolit. Jedno sezení stojí v průměru 800 korun. Soukromí terapeuti navíc v době koronaviru mohli pracovat pouze online a psychologická pomoc na dálku není vhodná pro všechny pacienty.

„Byly bychom rádi, kdybychom mohli sami posoudit, jaká situace je krizová a potřebuje osobní setkání. Týká se to hlavně dětských terapií, které nejdou vůbec převádět do online prostoru,“ upozorňuje Jiří Drahota z České asociace terapeutů.

Úhrada soukromého sezení

Ministerstvo zdravotnictví a Národní ústav duševního zdraví se proto společně se zdravotními pojišťovnami rozhodly psychologickou péči v době koronavirové epidemie posílit. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna hradí svým klientům od začátku prosince deset sezení u vybraných soukromých terapeutů, kteří za sebou musí mít pětiletý výcvik. Do programu se pak může přihlásit každý, kdo kvůli koronaviru pozoruje zhoršení svého duševního stavu. Lidé nepotřebují žádanku od praktického lékaře.

Psycholožka: Děti by měly po nástupu do školy psát testy, ale bez známek. Kvůli zmapování úrovně Číst článek

„Mělo by se jednat asi o 245 terapeutů, kteří musí být dostupní regionálně. To znamená, aby jeden region nebyl zvýhodněn a jeden znevýhodněn. Takže musí být dostupný pro naše pojištěnce v rámci celé České republiky,“ popisuje Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP. Na webu pak pojišťovna poskytne jasný návod, jaký odborník je v daném kraji pro pojištěnce k dispozici.

A program podporuje i Jiří Drahota z asociace psychoterapeutů: „Jsou to peníze, které jsou dávány reálným klientům proto, aby získali nějakou podporu. Jsem šťastný, že projekt je takto postaven. A budeme doufat, že se rozšíří a bude pokračovat.“

VZP vyčlenila na program celkem 33 a půl milion korun. Zatím je naplánovaný do března příštího roku. Další zdravotní pojišťovny o podobné podpoře duševního zdraví v roce 2021 zatím jednají.