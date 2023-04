Riziko další pandemie je téměř 30 procent, tvrdí vědci. Nebezpečí aktuálně představuje ptačí chřipka

V příštím desetiletí by se mohla objevit podobná pandemie jako byla ta covidová, obávají se vědci. Podle jejich modelů je šance téměř třicet procent. Strach mají aktuálně hlavně z podtypu ptačí chřipky H5N1, který postihuje ptáky i savce. Nakazil se jím i menší počet lidí, podle všeho ale zatím nedošlo k přenosu z člověka na člověka. New York 17:44 16. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kmen ptačí chřipky H5N1 už se začal šířit z ptáků na savce (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Patnáct tisíc obětí za jediný den – tolik by v případě nejčejnějšího scénáře zemřelo ve Velké Británii za jediný den, pokud by virus ptačí chřipky zmutoval tak, že se začne přenášet z člověka na člověka.

S modelem přišli vědci ze společnosti Airfinity, která se podobnými predikcemi dlouhodobě zabývá. Jejich předpovědi pro následující desetiletí nejsou úplně optimistické.

Jak píše agentura Bloomberg, výzkumníci spočítali, že riziko pandemie podobně smrtící jako byla ta covidová, je 27,5 procenta. Souvisí to s tím, že se podobné viry objevují čím dál častěji.

Mohou za to mimo jiné globální klimatické změny, nárůst cestování nebo stále se zvětšující světová populace.

Největší nebezpečí z pandemického hlediska představují infekce, které na lidi přenesou zvířata (takzvané zoonózy).

Bylo tomu tak i v případě epidemií nemoci SARS, MERS nebo prasečí chřipky, viru zika – a samozřejmě ptačí chřipky.

Posledně zmíněná choroba, ptačí chřipka typu H5N1, aktuálně vědců ze společnosti Airfinity vzbuzuje asi nejvíce obav.

Virem se zatím nakazilo velmi málo lidí, například jedenáctiletá dívka v Kambodži, která na nemoc i zemřela. Dosud ale není zaznamenán přenos viru z člověka na člověka, počet nakažených zvířat nicméně raketově roste.

A nejde už zdaleka jen o ptáky, virus se začal šíři i mezi savci. Minulý rok ho vědci zaznamenali například u norků, lišek, vyder nebo lachtanů.

Vakcíny a záchyt nakažených

Řešení je podle vědců z Airfinity nasnadě: včasný vývoj vakcín. Pokud by se účinné očkování objevilo do sta dnů od objevení nového nebezpečného patogenu, klesla by pravděpodobnost propuknutí celosvětové pandemie z 27,5 procenta na 8,1 procenta.

Kromě toho je podle nich potřeba posílit i sledovací a trasovací mechanismy, které jsoue schopné efektivně zachytávat nakažené a jejich kontakty.