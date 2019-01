Přednášky v Česku, Chorvatsku nebo Mexiku. Komorník Freddieho Mercuryho spouští projekt o HIV

Čeští lékaři loni registrovali nejméně pacientů s virem HIV za posledních sedm let. Lidé ale musí kvůli diagnóze podstoupit zvláštní vyšetření, a řada nakažených tak ani neví, že je infikovaná. Právě o větší informovanost mladých se pokouší také bývalý komorník zpěváka Freddieho Mercuryho Peter Freestone. Praha 6:25 30. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý komorník zpěváka Freddieho Mercuryho Peter Freestone | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Mladí, a to nejen v Česku, toho o AIDS moc nevědí. V devadesátých letech se o tom všude a pořád mluvilo. Ale to se změnilo. Jsou tu léky, se kterými se dá žít víceméně normální život. Musí se to ale podchytit dřív, než je pozdě,“ řekl Radiožurnálu Peter Freestone, který žije v Čechách a mluví i česky.

O někdejšího zpěváka kapely Queen pečoval až do jeho smrti v roce 1991. Podle Freestona byla diagnóza pro Freddieho Mercuryho tvůrčím impulzem.

„Freddie strávil víc času ve studiu až v době, kdy byl nemocný. AIDS mu našli o Velikonocích 1987. Od té doby nahrál jedno vlastní album a s Queen další dvě. Do toho dělal nahrávky, které kapela využila po jeho smrti. V těch závěrečných letech zkrátka pracoval, protože byl stále plný hudby,“ dodal.

Freestone společně s hudebníkem Milanem Šatníkem spustil Projekt Titanic Freddie AIDS. Dvojice chce o viru HIV mluvit hlavně s dospívajícími.

Projekt na dálku podpořil i někdejší Mercuryho kolega z kapely Queen, kytarista Brian May. Peter Freestone a Milan Šatník budou kromě Česka přednášet taky v Chorvatsku nebo v Mexiku.