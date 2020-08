Rakouské školy vyzkouší nový způsob testování na koronavirus. Žáci budou kloktat solný roztok

Začátek školního roku se blíží a kvůli koronaviru je třeba tentokrát počítat s různými změnami. České školy zavedou po prázdninách zvýšená hygienická opatření. To chystají i v Rakousku. Tam ale navíc plánují pravidelné kontrolní testy na koronavirus. Vzorky se ovšem nebudou odebírat tradičním stěrem ze sliznic. V rakouských školách se bude kloktat. Vídeň 22:52 18. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V rakouských školách se bude kloktat | Foto: Fabrizio Bensch | Zdroj: Reuters

S novinkou v podobě kloktacích testů přišli vědci z vídeňské univerzity. Testovaný člověk musí minutu důkladně kloktat speciálním solným roztokem. Oborníci poté vzorek analyzují a zjistí, jestli obsahuje virus. Stejně jako u klasických stěrů.

Jasnou výhodou je komfort. Strkání vatových tyčinek hluboko do krku a do nosu je silně nepříjemné. Naopak kloktání zvládne prakticky každý, a tím pádem i malé děti. Navíc se dá testovat současně až 10 takových tekutých vzorků. Pokud by byl výsledek pozitivní, pak vědci prověří každý vzorek zvlášť.

Testovat se má na 250 školách. Kontrolní skupinu tak tvoří asi 15 tisíc žáků a studentů a 1200 učitelů. Hygienici chtějí testy opakovat každé tři týdny, aby tak případně zachytili i asymptomatické případy infekce.

Vědci metodu poprvé vyzkoušeli už na jaře ve Vídni. Výsledky ukázaly, že kloktání je přijatelnou alternativou ke klasickým stěrům. Dokonce prvňáci prý dokázali v 80 procentech dodat naprosto perfektní vzorky.

V Česku se tato metoda neprovádí, ale podle epidemiologa Státního zdravotního ústavu Jana Kynčla by se to v budoucnu mohlo změnit.

„Představit si to umím, proč ne. Je to jedna z možností. Třeba u pacientů na plicní ventilaci, tam se používá něco podobného. Je to o výtěžnosti té metody a taky o správném provedení. Pokud by to ještě přešlo do nějakého rychlotestu, tak to pak už zajímavé je,“ řekl.

Chtěli by, aby se kloktáním daly provádět i snadné domácí testy. Lidé by si prostě pořídili balíček s kloktacími potřebami. Svůj vzorek by pak následně zabalili a odnesli do nějakého sběrného boxu. A laboratoř by pak udělala zbytek.

Kloktání jako součást testů na koronavirus prověřuje teď také německý Kolín nad Rýnem. Pokud bude město s výsledky této metody spokojené, zavede ji jako náhradu za současné stěry.