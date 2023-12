Leukémie? Kámoška, co si u mne občas udělá mejdan, říká o boji s rakovinou manažer a autor karetní hry

„Umřel jsem, ale už se mám líp,” říká Petr Laštovka, kterému před dvěma lety diagnostikovali rakovinu. Z minuty na minutu se mu změnil život. Působil na manažerských pozicích, v několika reklamních či komunikačních agenturách. Pracoval často i šestnáct hodin denně. S nemocí se pere s humorem a nadhledem. Vyrobil karetní hru Chemoška na raka, která na obalu slibuje zábavu do špitálu, kuchyně, na JIPku i do márnice. Osobnost Plus Praha 19:33 30. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Diagnózu jsem si vyslechl v době, kdy už jsem byl prakticky přiveden zpátky k životu. Samotné umírání jsem si prožil předtím,“ popisuje v pořadu Osobnost Plus okolnosti, které vedly ke stanovení nemoci.

„V ten moment mě to nepřekvapilo, protože rok a půl už jsem měl problémy, které se projevovaly různými infekcemi, ztrátou hmotnosti. Všechno to vedlo k tomu, že lékaři nevěděli, co mi vlastně je.“

Se silnou bolestí břicha skončil v nemocnici, ze které byl po prvotním ošetření propuštěn se závěrem: viróza. „Vyšel jsem před nemocnici, upadl jsem a už mi bylo hodně zle. Hodně jsem zvracel, nebylo to příjemné,“ přibližuje stav před hospitalizací.

„Dovolal jsem se své lékařce v Ústav hematologie a krevní transfuze, která v neděli ráno mezi sedmou a osmou zvedla telefon, řekla: ‚Jeďte okamžitě k nám, tam se o vás postaráme.‘ Takže jsem přijel do ÚHKT, kde mi zachránili život.“

V nemocnici zůstal další tři měsíce a průběžně podstupoval chemoterapie. „Dozvěděl jsem se, že mám variantu leukémie, která je v podstatě nevyléčitelná,“ říká Laštovka.

„Je to taková kámoška, která si u mě v těle občas udělá mejdan a chce mě zabít. Ale zase žádná umělkyně to není, už se jí to dvakrát nepovedlo.“

Aby se během náročné léčby zabavil a odreagoval, vymyslel karetní hru Chemoška na raka. Principem je vyhnout se rakovi, který se skrývá v balíčku. A v pravidlech je, že když si člověk lízne raka a nemá chemošku, prohrává.

„Morbidní to určitě je. Ale zase na druhé straně, já bych se strašně rád ubránil rakovi jednou partičkou karet,“ podotýká s nadsázkou.

„Kdybych mohl na raka hodit jednu kartu ,chemošku‘ a měl naději, že se to trápení ukončí, bylo by to krásné.“

Dojdou peníze

Během nemoci totiž člověka nezaměstnává jenom léčba, ale také běžné starosti o finance a zajištění dalšího provozu domácnosti.

„Přišla za mnou zaměstnankyně nemocnice, která má na starosti sociální případy. Přinesla stoh papírů a řekla: ‚Váš život se změnil. V podstatě jste postižený. Po dovolené se vrátím a probereme, jaké možnosti sociálních dávek byste mohl dostávat.‘ To mě vyděsilo, protože jsem si v ten moment uvědomoval, že se asi opravdu něco děje, že se do práce jen tak nevrátím,“ vzpomíná ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Na výpadek příjmů nebyl připravený. Pojišťovna jej kvůli táhlým a neobjasněným zdravotním potížím odmítla připojistit. Chybějící finance se proto musely pokrývat z úspor nebo hypotékou.

„Skutečně dojdou peníze. Není neobvyklé, že pak vidíte různé sbírky na portálech, které se tomu věnují,“ konstatuje.

Leukémie, kterou trpí, je nevyléčitelná. Po všech zkušenostech a náročné léčbě už se jejích projevů nebojí. „Ta se mnou zůstane, to už je manželství se vším všudy. Nedá se s tím nic dělat, tak se s ní musím naučit žít,“ uzavírá Petr Laštovka.

