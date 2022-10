Nemocnice k záchytu rakoviny plic využívají moderní CT skenery, vyšetření letos podstoupily stovky kuřáků

900 pacientů podstoupilo v Česku vyšetření pomocí nízkodávkového CT v rámci včasného záchytu rakoviny plic. Vypovídají o tom data z radiologických pracovišť, která jsou do screeningu zapojená. Ten začal letos v lednu a je určen lidem od 55 do 74 let věku, co dlouhodobě kouřili anebo kouří. V pražské Nemocnici Na Homolce pro něj využívají CT skener nové generace.

