Rakovinu prsu dokážeme ve většině případů vyléčit, ale prevence je stále stěžejní, zdůrazňuje gynekolog

Rakovina prsu seznala obrovský pokrok v prognóze a má účinnou léčbu, v žádném případě by se ale neměla podceňovat prevence. A to u děložního hrdla i u prsu. Zdůrazňuje to přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF a VFN David Cibula. „Na prevence by se mělo chodit v každém věku a to je na tom to důležité. To znamená nevzdávat to ve 40, 45 nebo v 50 letech," doporučuje. Praha 15:17 15. května 2023

Říká se, že většina nádorů se dá vyléčit, ale ženy často s přibývajícím věkem na kontroly přestávají chodit. Proč to tak je?

Určitě to v gynekologii platí a máme na to tvrdá čísla. Můžeme se podívat na to, jak vypadá pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla, kde populace je velice dobře pokrytá, dokud je mladá. A od těch 45 let už pokrytí screeningem významně klesá.

Protože se nám nechce tam chodit?

Myslím, že to je komplex věcí, že ženy mají pocit, že už se nachodily dost, že už odrodily, že už mají jednoho manžela, jednoho partnera a věří tomu, že ten má jednu partnerku a tou je ona. Anebo nemají žádného partnera. Prostě už mají pocit, že se jich rizika netýkají.

Rakovina vaječníků pořád patří mezi zhoubné nádory s nejhorší prognózu, ale není v porovnání s jinými onkologickými onemocněními zase tak častá. Jak to tedy je?

Rakovina vaječníků není tak častá. Jsou jistě rakoviny, které jsou daleko častější, jako je prso, jako je tlusté střevo, jako je kůže.

Na druhou stranu to není vzácná rakovina. Nedávno jsem slyšel nějakou zprávu o tom, že na českých silnicích ročně zemře 300 účastníků silničního provozu. Na rakovinu vaječníků zemře přes 400 žen. Takže je to velké číslo.

A u rakoviny vaječníků potíže, které žena může mít, jsou potíže, které zase nijak nevybočují, ale pokud jsou zvláštní, pokud trvají déle, tak by to ženu vždycky mělo přivést k lékaři.

A tady si myslím, že se chováme všichni stejně, říkáme si až za týden, až za měsíc. Ale zrovna u tohoto onemocnění měsíc může být třeba podstatný interval.

Takže to může být časovaná bomba?

Je to stále onemocnění, které má závažnou prognózu, a pokud se nám podaří ho diagnostikovat o měsíc, o dva, o tři dříve, tak to může mít pro pacienta velký význam.

Právě u rakoviny vaječníků zatím neexistuje prevence, která by snížila riziko onemocnění. Je šance, že třeba toto se zlepší?

Když vyzýváme k prevenci, tak je to zejména prevence v oblasti u děložního hrdla a u prsu.

Když vyzýváme k tomu, aby ženy poslouchaly své tělo, tak je to zejména projev jakéhokoliv nepravidelného krvácení pro rakovinu endometria, ale u rakoviny vaječníku nemáme nějaký jasný pokyn, u kterého bychom věděli, že to významně riziko sníží. Ale těch výzkumných projektů je celá řada. Cesta bude předvídat to riziko.

Mnozí si myslí, že rakovina prsu dnes není nic tak hrozného, že se to dá běžně léčit a vyléčit, že to není tak fatální. Je to pravda?

Rakovina prsu určitě seznala v posledních 20 letech obrovský pokrok v prognóze. Je to jednak tím, že skutečně máme efektivní fungující screening, to znamená pravidelné mamografie, které dokážou většinu onemocnění zachytit včas nebo v časném stadiu, a jednak proto, že máme účinnou léčbu.

Takže určitě ano, změnilo se to dramaticky. Dokážeme vyléčit většinu pacientů a ty, které nevyléčíme, tak dokážeme udržet vlastně na chronickém onemocnění.

Čili mají to onemocnění, ale je zapouzdřené, nevyvíjí se dál většinou po mnoho let. Nicméně i na rakovinu prsu se samozřejmě dále umírá a je to rakovina, která je nevyzpytatelná, takže v tomto ohledu prevence má neoddiskutovatelný význam.

Jak vás poslouchají pacientky, když mluvíte o prevenci a říkáte – neměla byste to podceňovat?

Jsem propagátor prevence a považuji to za součást své profese a součást práce jako onkologa. Ale jinak ke konkrétním pacientkám se dostávám pozdě.

Ke mně chodí, když už mají nádorové onemocnění, čili tam je naopak musím spíš chlácholit, protože řada z nich přichází s tím, že mají těžkou hlavu, že si to způsobily ony, protože nebyly dlouho u lékaře.

Ale v tu chvíli už nemá význam se zpytovat, proč jsem nešla. V tu chvíli už je čas na to, aby se soustředila na to, co nejlepšího pro sebe může udělat.

V jakém věku chodit na preventivní prohlídky?

Odpověď na to je velmi jednoduchá – chodit v každém věku a to je na tom to důležité. To znamená nevzdávat to ve 40, v 45, v 50 letech, ale chodit i poté.

Jak postoupila medicína u rakoviny vaječníku? Poslechněte si celý rozhovor výše.