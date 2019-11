Až o 10 měsíců umí lékaři prodloužit život pacientům s rakovinou slinivky. Úplně vyléčení je ale výjimečné

Až o 10 měsíců dokážou lékaři prodloužit život pacientům s rakovinou slinivky. Daří se to díky novým léčebným postupům a účinnější radioterapii. Úplné vyléčení je ale spíš výjimečné, rakovina slinivky tak stále patří mezi onkologická onemocnění s nejvyšším počtem úmrtí. Déle než pět let po stanovení diagnózy přežívá jen 5 % pacientů. Ročně lékaři rakovinu slinivky nově zjistí u zhruba 2 tisíc lidí. Praha 23:51 18. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Všeobecná fakultní nemocnice | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rakovina slinivky je agresivní a prakticky nevyléčitelné onemocnění. Problém je v tom, že na ni většinou lékaři přijdou pozdě, a to proto, že její příznaky nejsou moc jednoznačné. Patří mezi ně únava, hubnutí, nechutenství, bolesti zad, případně náhlý rozvoj diabetu druhého typu.

Poměrně rychle se navíc začne šířit a napadat ostatní orgány. A to je také důvod, proč se operací daří nádor úplně odstranit jen v 10 procent případů, jak vysvětlil přednosta 1. chirurgické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Zdeněk Krška.

„V 60 procentech to je už metastatický proces, kdy jsou metastáze v játrech, okolí a u toho zbytku, čili těch 30 procent je tak lokálně pokročilé, že to roste do velkých cév a nedá se to odstranit,“ doplnil Krška.

Podle něj je u tohoto typu rakoviny nutné, aby se pacient od stanovení diagnózy dostal k léčbě do čtyř týdnů, jenže často to trvá i víc než dva měsíce.

Inovativní přístupy

Přesto léčba pokročila a daří se prodlužovat život pacientů. Jak poukázal šéf Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a také jejího onkologického centra David Feltl, není to ale ani tak díky nové moderní léčbě, jako spíš díky využití stávajících postupů, jen v trochu jiném pořadí, než je u jiných onkologických nemocí běžné.

„Stále častěji lékaři u pacientů s rakovinou slinivky nejdřív nasazují chemoterapii a radioterapii, které nádor zmenší a pak je snazší ho odoperovat. Právě chirurgický zákrok je totiž jedinou šancí na vyléčení. Na rozdíl od jiných typů rakoviny totiž v případě slinivky ozařování nádor nezničí,“ upozornil Feltl.

„Ty nádorové buňky karcinomu slinivky se umí bránit radioterapii a chemoterapii a umí překonat toxicitu těchto léčebných metod a prostě to přežijí,“ dodal šéf pražského onkologického centra.

V léčbě rakoviny slinivky se dnes používá také imunoterapie. Jde ale spíše o výjimečný postup a týká se zhruba pěti procent pacientů.

Prevence praktiků

V budoucnu by podle Luboše Petruželky z České onkologické společnosti úspěšnost léčby mohly zlepšit nové léky.

„Budoucnost je v tom, že budeme hledat na molekulární nebo genetické úrovni změny, které mohou sloužit jako terč pro léčbu a v současnosti asi u dvou procent pacientů ta možnost existuje. Je otázka úhrady těchto nových léků apod. Ale myslím, že i pro dvě procenta to stojí za to,“ říká Petruželka.

Všeobecně by ale podle onkologů mohlo pomoci, kdyby se víc zapojili praktičtí lékaři. Znají totiž své pacienty a mohou si u nich všimnout příznaků. Pak by se na rakovinu slinivky mohlo přicházet dřív a léčba by mohla být mnohem účinnější.

Dnes po operaci pacienti většinou žijí dva roky a je to právě kvůli tomu, že než se na rakovinu přijde, stihne metastazovat a pak se vrací.