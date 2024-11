‚Chřadnutí.‘ Rakovina slinivky má nespecifické příznaky, přijít na ni není jednoduché

„Chřadnutí… to je takový ten nejvýstižnější pocit,“ popisuje sedmdesátník Lubor, co ho v posledních měsících trápilo. Teď ještě leží na pokoji, ale už za chvíli ho odvezou na operační sál ve Fakultní nemocnici na Královských Vinohradech v Praze. „Menší výkonnost, mírné zhubnutí asi o čtyři kila za čtyři měsíce.“

Na nádor se u něj přišlo po sérii vyšetření. Teď už leží na sále a lékaři ho připravují na zákrok. „Je to operace pro pokročilý karcinom slinivky břišní v oblasti těla a ocasu,“ popisuje přednosta Chirurgické kliniky Zdeněk Šubrt. „Většinou se snažíme tyto lokalizace operovat méně invazivně. Začínáme laparoskopicky nebo i roboticky. Dneska jsme zvolili zrovna laparoskopický přístup u tohoto pacienta. Pokud by šlo o radikální výkon, tak je to výkon, který trvá kolem tří až pěti hodin.“

Teprve tady na sále se navíc rozhodne, jestli bude možné zákrok vůbec provést. Záleží na tom, jestli pacient nemá metastázy v játrech. Operatér Martin Oliverius si to ověřuje pomocí ultrazvuku. „I když ten pán má předem udělané CT i magnetickou rezonanci, někdy mikrometastázy nejsou na těch vyšetřeních zobrazitelné. Pokud by tam byly, tak by ten výkon samozřejmě žádný smysl pro nemocného neměl, jenom bychom zvyšovali rizika pro pacienta. To vypadá dobře, já se podívám ještě na ten nádor. Toto šedivé je obrovský tumor,“ ukazuje mi lékař útvar, který potřebuje vyjmout.

Nespecifické příznaky

Přijít na nádor slinivky břišní není jednoduché – projevit se totiž může různými nespecifickými příznaky, například bolestmi v břiše, únavou nebo nevysvětlitelným pocením.

„Je to bohužel nádor, který má nejrychlejší doubling time. To znamená, že počet nádorových buněk, které se vám za jeden den zmnoží na dvojnásobek, je vysoký,“ upozorňuje chirurg Martin Oliverius.

Zprvu se k nádoru dostává jenom pomocí několika malých vstupů v břiše. Záhy se ale ukazuje, že bude nové pacienta otevřít. „Dochází k infiltraci zadní stěny žaludku, tlustého střeva z toho nádoru. Tam se laparoskopicky nedostaneme.“

Zákrok nakonec skončí přibližně po šesti hodinách. Lékaři při něm pacientovi odstranili nádor včetně části žaludku, tlustého střeva, sleziny a ledviny. „Faktem je, že většina těch nemocných se nedožije více jak dvou, dvou a půl let i při té maximální péči, kterou poskytujeme. Pouze ta skupina, která přijde včas.“

V tom, aby se na nádor slinivky břišní přišlo co nejdříve, pomáhá od letošního roku lékařům program na včasné odhalení tohoto typu nádoru u rizikových pacientů. Patří sem například ti, kteří mají dva a více přímých příbuzných s rakovinou slinivky nebo mají pro onemocnění genetickou vlohu. Nadějí do budoucna je taky klinická studie Lipidica. Stojí za ní tým vědce Michala Holčapka z Univerzity Pardubice. Zapojená je do ní i vinohradská nemocnice.

„To by určitě byl světový průlom, kdyby se podařilo prokázat, že změny lipidomického profilu buď predikují to, že u nemocného ten nádor vznikne v krátké době, anebo že už ho má. To by byl obrovský posun. Budu doufat, že ta studie bude mít pozitivní výsledky a přinese nějaké kýžené cíle,“ dodává lékař Martin Oliverius. Pokud se specificita a citlivost testu potvrdí, dalo by se riziko vzniknutí nádoru slinivky břišní odhalit jen z několika mililitrů krve.