Prevence rakoviny nemůže být politický program, říká šéfka České onkologické společnosti

Zhoršila se kvůli pandemii covidu preventivní péče rakoviny?

Celkově bych řekla, že to byla jenom taková přechodná období, obzvlášť v roce 2020 na jaře, kdy to všechny lidi vyděsilo, zahnalo je to do svých domovů a byl takový trend raději nikoho nenavštěvovat. Tudíž se nenavštěvovaly ani preventivní programy. Pak byl ale návrat v normě, další vlna byla na podzim. A jaro 2021, to už lidé brali přítomnost pandemie jako stabilní záležitost. A tam už pokles v oblasti prevence byl minimální.

Nakolik se zlepšily podmínky pro léčbu onkologických onemocnění za minulé vlády?

Musím říct, že čtyři roky byly o velmi dobrém dialogu na úrovni ministerstva zdravotnictví i plátců. Prosadili jsme celou řadu programů v oblasti terapie zhoubných onemocnění, snažili jsme se ve všech sférách, jak v oblasti chirurgie, tak v ozařování, neboli radioterapie, a systémové medikamentózní léčby. A nemůžu si stěžovat, že by období bylo plané, naopak, byl velmi dobrý dialog na úrovni ministerstva a všech zdravotních pojišťoven tak, že se posunula celá řada schválení úhrad velmi nákladné léčby nejenom v onkologii. Myslím, že to nebylo špatné období a že se pro pacienty udělalo hodně.

A pokračuje to? Jak to vypadá za současné vlády?

Těžko to budu aktuálně hodnotit, protože nová vláda je tam velmi krátkou dobu. Dialog se přitlumil, já to chápu, protože na úřadech se vyměnili lidé. A dialog musíme znovu navázat. Ale každopádně je ochota do toho dialogu vstoupit, budeme diskutovat o věcech a dál to řešit. A hlavně je příslib od plátců, že by alespoň v dohledné době roku 2022 a 2023 nemělo dojít k nějakému poklesu v oblasti úhradu péče, což je to nejdůležitější.

Samozřejmě bychom potřebovali vylepšit personální situaci, a to především u středního zdravotního personálu, protože tam to pořád není dobré. A vůbec celkově bychom potřebovali zlepšit prostředí jak pro pacienty, tak pro zdravotníky. A vylepšovat komunikaci digitální cestou. To nám pořád chybí.

Patří slova o prevenci rakoviny za řečnický pult Poslanecké sněmovny ve chvíli, kdy předseda opoziční strany dělá obstrukce? Jak to na vás působí?

Prevence, co se týče představitelů státu, by se měla soustředit na to, abychom žili v takovém prostředí, které není nezdravé. Jinak si myslím, že prevence je dominance každého jednotlivce, jak se chová ke svému tělu a ke své duši. A musí každý začít především sám u sebe, z toho neuděláme politický program, protože to si každý musí uvědomit sám, jestli se chce hýbat, jestli chce lépe jíst, jestli nechce pít tolik alkoholu, jestli nebude kouřit, tam toho Poslanecká sněmovna asi moc neudělá.