Recept na dlouhověkost. Mají ho influenceři? Buněčný biolog radí dodržovat ‚svatou trojici‘

Znáte multimilionáře Briana Johnsona?
Znám tři, tak nevím, kterého myslíte.
Myslím toho, který se poslední měsíce – minimálně mně – pravidelně objevuje na sociálních sítích. Je mu asi 46 let a snaží se, aby mu bylo minimálně o dvacet let méně.
Chápu, takže zpěvák AC/DC to nebude. Ano, tuším, co dělá.
Má vlastní dokument na Netflixu.
O tom jsem asi slyšel, ale dokument jsem neviděl, takže nejsem v tomhle směru vybavený. Povídejte.
Přijal krevní plazmu od svého syna, pravidelně si kontroluje stolici a měří teplotu, má monitoring nočních erekcí, bere přes sto suplementů denně. Je to cesta k dlouhověkosti, které chce tímto dosáhnout?
To je asi spíš otázka na něj. Mně to přijde trochu jako extrémní příklad. Na druhou stranu si myslím, že v záplavě toho, co člověk vidí na sociálních sítích, mám tohle ještě v kategorii sice šílenec, ale neškodný.
Zároveň dlouho spí, zdravě jí. To jsou ověřené cesty k tomu, jak žít bez nemocí co nejdéle, ne?
Ano a jsem rád, že říkáte žít bez nemocí. Jestli se máme bavit o tématu longevity, tak je docela těžké si s lidmi vyjasnit, co tím slovem myslí.
Jak to chápete vy?
Přesně tak, jak jste řekl – dlouhý život bez nemocí.
A ten si zajistím tím, že jako Brian Johnson budu vstávat ve 4:30, večeřet před obědem, pak už tedy asi nejíst…?
Nevím. Jsou různé strategie, které může člověk vyčíst v odborné literatuře, na různých úrovních vědeckého poznání. Asi je důležité říct, že co se týče longevity, nemáme nijak dramaticky platná data. Je to relativně nová záležitost a zkoumat ji na lidech, kteří mají poměrně dlouhou generační dobu, ještě nevyústilo v dostatečně spolehlivá data. Takže extrapolujeme z modelových organismů a biologických mechanismů…
Multimilionářů.
Přesně, přitom je pak na každém, jak si data interpretuje.
Pohybem ke dlouhověkosti
Existuje něco jako biologický věk? Jste buněčný biolog. Má každá buňka svůj biologický věk?
Čistě vzato se to podle mě říct dá. Na druhou stranu, pokud se budeme pídit po tom, jak to funguje v lidském organismu jako celku, tak je to něco úplně jiného než na úrovni buňky. Samozřejmě dnes existují metody, které vám na základě epigenetického nebo proteomického mapování dokážou vyhodnotit modifikace, které se vám v buňce dějí, které se akumulují věkem. Ale nikdo pořádně neví, co to znamená. Takže odpověď na vaši otázku – asi existuje něco jako biologický věk, ale ještě pořádně nevíme, jak se to projevuje v našich buňkách, na nějakých vyloženě molekulárních mechanismech.
Ptám se na to z toho důvodu, že když vyjdu z příkladu Briana Johnsona, tak má armádu lékařů, kteří mu s tím, aby dlouho žil, pomáhají. A on tvrdí, že podle nich jeho kosti a orgány mají mnohem nižší biologický věk, než jaký je jeho reálný věk…?
To by mě zrovna zajímalo, na základě jaké z těchto metod na to přišel. To už bychom se potom museli bavit konkrétně.
Je za vás pořád experiment to zkoušet, jak dlouho žít bez nemocí? Nebo je to trend, který může do budoucna vést k tomu, že se to lidstvu skutečně podaří? Anebo je to veskrze jenom byznysová příležitost pro pár nadšenců, kteří třeba v prodeji suplementů vidí něco, v čem mohou uspět?
Myslím, že je to všechno, co jste zmínil. A když si vezmeme lidi typu Briana Johnsona, tak je to pochopitelně experiment. Nemáme žádná vyloženě hardcore data, na kterých to postavit. Zároveň je to něco, čeho by pravděpodobně každý z nás chtěl dosáhnout.
Chtěl byste žít…
Neříkám navěky, ale dlouho a ve zdraví. Zmínil jste byznys, ten tam hraje šílenou roli. Myslím, že to je možná to, co je v dnešní době nejvíc vidět a nejsem si jistý, jestli je to dobře.
Na dlouhověkost jako takovou jsem poprvé narazil skrz virální ranní rutinu fitness influencera Ashtona Halla. Ten brzy po ránu ponořuje hlavu do vody s ledem, pak hned cvičí, dává si na obličej masku s fotonovým světlem. Může to být inspirativní i šílené. Funguje něco z toho?
Těžko říct. Určitě to nějak funguje. Jestli to funguje na wellness a longevity, to si netroufám tvrdit.
Třeba to otužování obličeje hned po ránu?
Na jednu stranu proč ne. Když vám to vyhovuje, tak si to dělejte, ale nehledal bych za tím žádnou velkou biologii. Viděl jsem video, že to má efekt na nervovou soustavu. Ale pokud si to správně pamatuji, tak to byla spíš akutní reakce, kterou bych úplně nedával do souvislosti s tím, co bude za sedmdesát let. Na druhou stranu, co můžeme vědět…
A to cvičení po ránu – protáhnout se, zacvičit si – na to už máme data, ne?
Úplně bych to nedával do kategorie ráno a do kategorie protáhnout se. Tady se chytím svého oblíbeného tématu – o cvičení píšu a mluvím, kde můžu. To je jedna z mála věcí a řekl bych dost možná nejsilnější věc, co se týče síly důkazů, kterou můžeme pro své dlouhé dožití ve zdraví dělat.
Pohyb?
Pohyb, obecně.
Pravidelný.
Řekl bych, že ano.
S vlastní vahou?
S vlastní, cizí, železnou… V tomhle směru nechci zdůrazňovat jeden typ cvičení na úkor jiného. Pohyb je prostě klíčová záležitost a jakákoliv výzva, nepohodlí, které jsme museli překonat vlastním tělem, má v tomto směru pozitivní účinky.
Protože dokáže předcházet neurodegenerativním onemocněním, zlepšuje duševní stav…?
Přesně tak. Zrovna v tomto jsou data naprosto jasná a je jich čím dál tím víc.
Rakovině dokážu předcházet cvičením?
Rakovině taky, samozřejmě.
Jak to?
To je trochu složitější. Řekněme, že pohyb, fyzický stres – v dobrém slova smyslu – má několik zajímavých účinků na naše tělo. Ať už se jedná o to, že naše svaly dokážou vylučovat speciální hormony zvané myokiny, které mají obecně účinek na různé tkáně. Vypíchnu třeba imunitní systém, který je potom ochotnější v likvidování buněk, které v našem těle každý den vznikají a které by se daly klasifikovat jako nádorové.
Zároveň při cvičení natrháváme svaly, aby sílily?
Dá se říct.
Velmi zjednodušeně. Nechci se pouštět do diskuse s buněčným biologem, ale řekl bych, že to je uchopitelná představa.
Ano.
Ale v ten moment dostávám tělo pod nějakou zátěž…?
Samozřejmě.
Jak moc může být zátěž pravidelná, abych si spíš neškodil?
Tak, abyste dokázal zregenerovat.
Je to individuální?
Ano, do velké míry je to individuální záležitost. Záleží to na kapacitě vašeho organismu i na tom, co za trénink jste zrovna podstoupil. Takže když já, zvyklý popoběhnout maximálně padesát metrů na tramvaj, zítra uběhnu maraton, tak mi bude regenerace trvat mnohem déle, než člověku, který to dělá… Nevím, jak často lidé běhají maraton…
Někteří často.
To mě právě děsí.
A nemůžete si potom pomoct léky? Třeba hořčíkem?
Pomoct k čemu? Co se týče regenerace a zdraví obecně, tak ho můžeme popsat jako spektrum od stavu, kdy jsme nemocní, až po stav, kdy máme naprosto optimálně vyladěný celý organismus na ten nejlepší výkon a nejlepší regeneraci. A my se hýbeme někde mezi tím. Jestli zrovna mně pomůže, že si dám večer víc magnézia… Pravděpodobně ano. Na druhou stranu to asi není natolik zásadní záležitost, abych na tom dogmaticky lpěl.
Brian Johnson i Ashton Hall prášky berou. Brian Johnson dokonce těch sto denně. Není to už potom spíš zátěž na játra a na odbourávání, než aby mi to k něčemu pomohlo? Nevím, co přesně berou, ale dokážu si představit, že tam budou i vitamíny, ne?
Pravděpodobně ano. Myslím, že berou věci, o kterých se nám asi ani nezdálo. Ale ano, určitě bych tam očekával vitamíny. A jestli to pro ně je, nebo není zátěž? Když má někdo kolem sebe tým doktorů. Nevím, kolik jste říkal?
Ani nevím. Je to armáda doktorů.
Tak když má někdo kolem sebe armádu doktorů, tak předpokládám, že jsou natolik chytří a vybavení, že dokážou tyhle věci podchytit.
Když zobecníme tu otázku – jsou třeba právě vitamíny a suplementy cestou k dlouhověkosti?
Jsou cestou k optimalizaci posledních jednotek procent našeho výkonu.
To je ale málo, ne? Co tvoří ten zbytek?
Věta, kterou jsem řekl, platí za předpokladu, že se nebavíme o klinické deficienci čehokoliv. Bavíme se o normálním člověku, který má relativně běžný profil co do vitaminů, minerálů a všech těchto látek v krvi. Co dělá ten zbytek? Velké trio – spánek, sport a strava. Bohužel – nebo možná spíš bohu dík – je to to nejjednodušší, ale zároveň nejméně snadné, co můžeme dělat. A zároveň je to nejúčinnější.
Takže třeba dieta je funkční prostředek k tomu, abychom se dostali věkem dál, než je třeba průměrně stanovený věk v Zemi?
V momentě, kdy se chcete dožít sta let v dokonalém zdraví, tak musíte mít ošéfovanou dietu. Na druhou stranu si nejsem úplně jistý, jestli je to úplně nejklíčovější. Skoro bych měl tendenci říct, že ne, ale to je můj osobní názor, který si případně můžu obhájit. Ale myslím si, že to není podstatné. Samozřejmě potřebujete mít každý z těchto faktorů v zóně „dobré“ až „excelentní“, abyste se dostal takhle daleko.
Zdravá strava
Je důležité sledovat, čeho mám méně a čeho potřebuji více? Chodit třeba na krevní testy předtím, než začnu pravidelně brát léky, když se rozhodnu pro bezlepkovou dietu… Existuje univerzální rada?
V tomhle směru si troufám tvrdit, že univerzální rada neexistuje. A ve směru typu „vynechej jednu část potravy a bude ti líp“, nebo „přidej jednu část potravy a bude ti líp“ – pokud člověk jí „rozumně“… Každý z nás asi ví, co je to zdravá strava. Když před vás položím jablko a jablečný koláč, tak víte, co je zdravější. Když jdete do obchodu, tak víte, co si zhruba máte koupit, aby to bylo v pohodě. Ano, občas jsou tam detaily, které by třeba chtělo dořešit, ale obecně vzato, když půjdu do obchodu a zeptám se lidí, jestli to, co mají v košíku, je zdravé, tak si myslím, že většinu položek dokážou odhadnout.
Otázka je, jestli to ocení můj mikrobiom.
To se musíte zeptat svého mikrobiomu. To já nevím.
Což je ale třeba klíčový faktor v tom, jak kvalitní život žijeme.
Jasně.
A jak dlouho dokážeme žít…?
Přesně tak a je to jeden z faktorů, o kterém pořád víme relativně nejmíň. Zároveň si myslím, že o něm víme tolik, aby se dalo říct, že pokud budeme jíst to, co se obecně považuje za zdravé…
Ne tolik masného, ne tak tučné jídlo, pravidelně zelenina a ovoce.
Zelenina a ovoce, to je přesné.
Žádné přidané cukry, třeba v nápojích, žádný fastfood.
To jsou všechno věci, o jejichž relativní důležitosti se dá polemizovat, ale na druhou stranu by asi všechny patřily do stejné kategorie. A myslím si, že pokud si člověk dá kysaný mléčný výrobek nebo zeleninu, tak bude mikrobiom taky šťastný.
Co takový ti pomocníci navíc? Kryogenní terapie, hyperbarické komory…
U kryogenní terapie je třeba legrace v tom, že pokud se budeme držet dat, která lidé dostali z laboratorních zvířat, tak víme, že ta, která byla chována v teplotě o půl stupně až stupeň nižší než je průměrná teplota, tak se dožila delšího věku. To se ale jedná o dlouhodobé snížení teploty a ne o šokovou terapii. Můžeme se bavit o tom, že když půjdete do sauny, tak se vám vyloučí heat shock proteiny, což jsou proteiny, které se starají o to, aby staré a nefunkční proteiny ve vašich buňkách byly odbourány, a zároveň se buňka z molekulárního hlediska omladila. Samozřejmě to jsou věci, které asi budou mít biologický účinek a význam. Ale vybral bych si kryogenní terapii místo toho, abych přemýšlel nad tím, co jím a jak moc se hýbu? Asi ne.
Ale třeba nám to dělá dobře psychosomaticky…?
Psychosomatika je velmi opomíjená věc. Myslím, že účinek na naši psychiku a takové to okřídlené věř a víra tvá, to je velká část celého longevity konceptu.
Svatá čtveřice
Bavili jsme se o té svaté trojici – spánek, strava a sport. Přidal byste k tomu ještě třeba prevenci, screening, vakcíny?
Já bych k tomu přidal hlavně psychickou pohodu, aby to byla svatá čtveřice, i když to už nezní tak dobře. Myslím, že psychické zdraví a naladění je velmi podceňováno. Až poslední roky možná trochu začínáme hrabat do toho, jak je mozek mechanistický a molekulárně propojený s tělem. Tyhle věci dávají smysl, akorát pro ně máme málo důkazů, protože to bylo – nebo možná pořád je – v kategorii ezo.
Já doufám, že už ne…?
Já taky doufám, že ne. A myslím, že existuje opravdu spousta dat a důkazů, které říkají, že vliv mozku třeba na imunitní systém… Dneska už se vyštipuje obor, kterému se říká neuroimunologie. To je tak velká krabice, ve které by se dalo hrabat.
A pomoc medicínská, aby to byla skutečně dlouhověkost bez nemocí?
Ano, pochopitelně to tam patří. Zároveň si myslím – a díky, že jste to připomněl, protože to jsou témata, která se v těchto debatách zmiňují poměrně málo – že věci typu screeningy a vakcíny, byť to někteří spoluobčani neradi slyší, nám velmi prospěly z hlediska vyhlídky na dlouhodobé dožití.
Na kolik let jsou naše buňky stavěné? Jak dlouho můžeme ještě život na téhle planetě prodlužovat?
Někde jsem četl, že biologický limit lidského těla je okolo 120 let. Nejsem si jistý, jestli tomu chci věřit. Myslím, že je okolo toho spousta otázek a že je něco jiného jednotlivá buňka a celé tělo. Takže pokud otázka směřovala na buňku, tak se obávám, že vám číslo asi dát nedokážu.
Protože pořád můžete zemřít se zdravými játry, že?
Ano. Je to o tom, které oko řetězu povolí jako první. Jestli je 120 let legitimní číslo, nevím. Ale z toho, co člověk zatím kolem sebe vidí, tak je to něco, co bych si asi dovolil střelit.
Je to reálná představa? Když se podíváme do historie, tak vidíme, že se průměr navyšuje.
Navyšuje se průměr délky dožití, ale ne života ve zdraví. Zvlášť tady u nás v republice. Jsou země, které jsou na tom líp, a proto jsem si na začátku chtěl ujasnit, co myslíme tím dlouhověkým krásným životem.
Kdybyste teď měl natočit tiktokové nebo instagramové video a měl dát příklad zdravé rutiny, která by za vás vedla k dlouhověkosti, co by bylo to klíčové?
Nevím, jestli se mi líbí slovo rutina.
Tak jestli byste usnul, nebo si taky strčil hlavu do ledové vody…?
Popravdě nevím. Asi bych se tím videem především nestresoval.
To je čtvrtý pilíř svaté trojice.
Ano.