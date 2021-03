Ministerstvo schválilo lék od firmy Regeneron. Slouží jako ochrana před vážným průběhem koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví povolilo používání neregistrovaného léku na covid-19 od firmy Regeneron. Uvedlo to na svém webu. Ministerstvo udělilo výjimku pro 12 000 dávek léku, do Česka by měly dorazit od března do května. Lék je určen pro pacienty, kterým hrozí těžký průběh nemoci covid-19. Jeho použití už dříve doporučil lékový ústav. Povolení bude platit do konce letošního roku.

