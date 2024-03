Řešíte velké množství léků či jejich nežádoucí účinky? Pacientům poradí ambulance klinické farmacie

Aby léky pomáhaly a neškodily, na to dohlížejí kliničtí farmaceuti. Řeší třeba situace, kdy pacient dostane lék, který vyřeší zdravotní problém, ale objeví se u něj nežádoucí účinky. „(Pacienti) mají nejčastěji pocit, že mají mnoho léčiv. Jejich dotaz směřuje k tomu, zda všechna léčiva potřebují. Nebo jim některé z léčiv nedělá dobře,“ přibližuje Jana Gregorová, předsedkyně České odborné společnosti klinické farmacie v rozhovoru pro Radiožurnál. Ranní interview Praha 13:40 14. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pacientům s množstvím léků radí ambulance klinické farmacie (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

S jakými prohřešky, ať už u pacientů, nebo lékařů, se v ambulanci nejčastěji setkáváte?

Jedním z takových „prohřešků“ je to, že pacienti mají předepsaná léčiva, která nakonec neužívají, nebo je užívají jinak, aniž by to jejich lékař věděl. Ty důvody jsou různé a je třeba je rozklíčovat.

Pokud zjistíme nedostatky, navrhujeme změnu medikace. Potřebnost změny komunikujeme s pacientem a hlavně s jeho ošetřujícím lékařem. Vlastní změnu musí potom provést lékař, upřesňuje Jana Gregorová

Máme samozřejmě metody, kdy s pacientem hovoříme, ale není to jenom o přiznání pacienta. Máme možnost, jak opravdu ověřit to, že pacient léčivo užívá. Jsou to například plazmatické koncentrace léčiv atd.

Co všechno by měl mít pacient s sebou, aby byla návštěva takové ambulance klinické farmacie smysluplná?

V ideálním případě se pacient se svým praktickým lékařem nebo ambulantním specialistou domluví na tom, že konzultace klinického farmaceuta je vhodná. Potom lékař vystaví žádanku a s touto žádankou a také s aktuální zdravotnickou dokumentací pacient přijde k nám a my už si potom nastavíme komunikaci s ním i jeho lékařem.

Zdravotnickou dokumentaci, kde jsou informace o nemocech pacienta, jeho laboratorní výsledky, případně výsledky dalších důležitých vyšetření, potřebujeme proto, že komplexní zhodnocení medikace není možné provést jenom na základě prostého seznamu léčiv.

Je síť ambulancí klinické farmacie dostupná ve všech krajích ČR? Poslechněte si celý rozhovor v úvodu článku.