Respirační onemocnění plní dětská oddělení nemocnic. ‚Zvládneme to,‘ ubezpečuje Hrdlička

V Česku mají některé nemocnice problém s kapacitou na dětských odděleních. Přeplněné jsou i pražské fakultní nemocnice Bulovka nebo Thomayerova. Hospitalizovaní jsou přitom několikatýdenní kojenci. Důvodem je nárůst počtu pacientů s takzvanými RS viry. Více přibližuje místopředseda České pediatrické společnosti René Hrdlička, který je zároveň primářem dětského oddělení v nemocnici v Kolíně. Ranní Interview Praha 16:24 18. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít RS viry způsobují záněty dýchacích cest u dětí | Zdroj: Profimedia

RS virus je něco, co vlastně každý z nás zná, jen mu možná není známá zkratka. S čím si tedy název máme spojit?

Jsou to viry, které způsobují záněty dýchacích cest u dětí. Typické jsou sezónní výskyty – podzimní a jarní. Typické je také stáří dětí, jsou to děti malé, to znamená kojenci a batolata zhruba do dvou let.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je to velká zátěž pro personál lékařský i sesterský, ale nějakým způsobem to zvládáme, i když je to třeba na úkor pohodlí rodičů, říká k RS virům René Hrdlička

Zvlášť rizikovou skupinou jsou potom děti třeba předčasně narozené, nebo děti s nějakými chronickými respiračními potížemi, kde průběh může být výrazně těžší.

Některé děti, ty úplně rizikové, se dokonce očkují proti RS virům, ale toto očkování je opravdu jenom pro ty nejrizikovější děti. Ostatní děti se očkovat nemohou.

Epidemie RS virů je před začátkem chřipkové sezóny běžná, liší se tedy v něčem letošní?

Nevím, jestli by to epidemiologové a odborníci nazvali epidemií, ale je pravda, že dětská oddělení se potýkala v posledních dvou, třech týdnech s nárůstem pacientů. Ten nárůst byl velmi rychlý a oddělení se opravdu zaplnila. Museli jsme řešit i to, že některé děti jsme se po domluvě s rodiči snažili léčit doma.

Dvě pražské nemocnice omezí návštěvy kvůli šíření respiračních chorob. Další doporučují respirátory Číst článek

Je nějaké jiné řešení situace, pokud by třeba konkrétně na vašem dětském oddělení došla kapacita?

Myslím, že většina dětských oddělení je schopna tu kapacitu zvládnout, i když za cenu menšího pohodlí pro rodiče, protože to jsou děti, které jsou hospitalizovány i s rodiči.

Samozřejmě v některých případech by bylo potřeba využít třeba jinou nemocnici, což se může dít ve velkých městech. Ale vždycky to nějakým způsobem zvládáme, i když je to na úkor pohodlí rodičů, je to samozřejmě velká zátěž pro personál jak lékařsky, tak hlavně sesterský.