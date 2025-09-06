Říct si o pomoc, to chce odvahu, hlásá kampaň k duševnímu zdraví. Zapojil se i prezidentský pár
Říct si o pomoc, to chce odvahu. A to nejen při těžkých životních situacích, ale i u zdánlivě běžných problémů, jako mohou být škola, vztahy nebo práce. Právě na to chtějí upozornit nadační fond Flaminia a organizace Nevypusť duši v nové kampani, která nabádá pečovat o své psychické zdraví včas. Podpořili ji mimo jiné také prezident Petr Pavel s manželkou, první dámou Evou Pavlovou.
Hlavní videospot kampaně, prezidentský pár a jasné poselství, že problémy je důležité řešit včas. „Je to orientované na prevenci. Již existují mezinárodní studie, které ukazují, že jedna koruna investovaná do včasné prevence se může vrátit až čtyřiadvacetkrát,“ popisuje pro Radiožurnál ředitelka Nadačního fondu Flaminia Jana Vlčková.
Většina mladých lidí se bojí říct si o pomoc. ‚To chce odvahu,‘ ujišťuje prezident Pavel v nové kampani k duševnímu zdraví
„Chceme, aby byla mladá generace odolná, silná, aby uměla vzít zodpovědnost do vlastních rukou. A je fajn, když ukážeme, že i to říct si o pomoc chce odvahu,“ dodává.
Web kampaně nabízí hlavně rozcestník pomoci, kde lze nalézt jednotlivé organizace a kontakty podle krajů. Kampaň má za sebou první týden. Skončit má 10. října na Světový den duševního zdraví.
„Už máme zpětnou reakci od linky první psychické pomoci, že jim hovory nabíhají,“ říká Vlčková.
Vyhořelá generace? Skoro polovina mladých lidí se potýká se známkami deprese. Jak z toho ven?
Na webu se nachází také osobní příběhy s těžkými okamžiky ambasadorů kampaně. Kromě prezidentského páru se zapojili například snowboardistka Eva Adamczyková a její manžel, herec Marek Adamczyk, zpěvačka Barbora Poláková nebo kajakář Vavřinec Hradilek.
„Přijde mi to krásné. Tyto aktivity mi přijdou strašně užitečné. Pro mě je třeba strašně důležité právě to, svěřovat se se svými strastmi. A ve spoustě věcech to opravdu chce odvahu,“ přiznává Hradilek.
První kontakt je klíčový
Podle průzkumu z roku 2023, který si nechala zpracovat organizace Nevypusť duši, se 70 procent dětí a dospívajících bojí požádat o pomoc kvůli strachu z odmítnutí.
Složitá doba i vliv Ruska. Internet dělá svět černější, říká nový šéf ústavu duševního zdraví Horáček
„Protože to opravdu chce odvahu. Někdy to bohužel chce i víc pokusů říct si o pomoc, protože ne vždy se děti a dospívající hned poprvé, když se rozhodnou někomu svěřit, setkají s tím, že by je přijal nebo že by jejich problémy nebagatelizoval,“ vysvětluje zakladatelka organizace Marie Hájek Salomonová.
Právě první kontakt je podle ní klíčový, protože člověka nasměruje v tom, jestli bude mít důvěru v další lidi.
„Pravda je, že ani na ty nejtěžší a nejsložitější životní situace nemusíme být sami. Přehled pomoci můžete najít na webu Tochceodvahu.cz,“ připomíná ve videospotu prezident Petr Pavel.