Rodiče dětských pacientů vítáni. Havířovská nemocnice testuje nové postupy

Zákony to umožňují už teď, přesto v polovině nemocnic v Česku nejsou rodiče nemocných dětí vítání. Zjistil to Český helsinský výbor, který chce tuto praxi změnit. S podporou ministerstva zdravotnictví a vládní zmocněnkyně pro lidská práva chce vstřícnost k potřebám dětských pacientů do dvou let rozšířit do všech nemocnic. Správné postupy teď bude testovat i havířovská nemocnice.

