Rodiče s obezitou nesprávným směrem ovlivňují návyky dětí. K tomu přispěl i covid, míní odborník

Úterý je Světový den obezity. Nadváhu nebo obezita mají v Česku dvě třetiny dospělých a každé čtvrté dítě. „Je skutečně nutné, aby i praktičtí lékaři, což je ta nejdůležitější skupina s ohledem na to, kolik máme pacientů s obezitou, byli více motivováni k tomu, aby se věnovali prevenci a léčbě obezity," říká v rozhovoru pro Radiožurnál předseda České obezitologické společnosti a přednosta Centra diabetologie pražského IKEMu Martin Haluzík. Rozhovor Praha 9:40 4. března 2025

Máte nějaké vysvětlení pro to, proč Češi stále přibývají na váze?

Příčina je stále stejná. Máme málo pohybu, máme čím dál jednodušší a větší dostupnost kaloricky bohaté stravy. Trošku nám do toho přispěl taky covid, který pohyb ještě dále snížil. Životní styl se nám bohužel mění spíše tím negativním směrem.

Pokud jde o problémy s váhou, rychlý nárůst vidíte také u dětí. Co všechno za nárůstem obezity u dětí stojí?

Souvisí to s tím, že máme čím dál více obezity u dospělých, takže většinou rodiče s obezitou, kromě toho, že předávají svým dětem geny, které je pak predisponují k tomu, že mají také zvýšenou hmotnost, ještě ovlivňují jejich návyky nesprávným směrem. To znamená, také je vedou k nezdravému stravování, k tomu, že nemají dostatek fyzické aktivity.

U dětí k tomu opravdu také hodně přispěl covid s těmi lockdowny, kde velkou část vyučování zůstávaly doma, takže i správné pohybové návyky, které třeba měly předtím, se zhoršily a samozřejmě to, že hodně dětí a adolescentů tráví hodně času online a tím pádem také bez pohybu, bez fyzické aktivity.

On to možná leckdo tuší, ale neradi o tom někteří lidé slyší. Povězte nám, jaká zdravotní rizika nadváha a obezita představují?

Obezita je velmi nebezpečná, zejména pokud je přítomna v té nejtěžší formě, obezita třetího stupně významně zkracuje život, skutečně o pět až osm let zkrátí život.

A ten hlavní důvod je to, že pacienti s těžkou obezitou, ale i s obezitou prvního a druhého stupně mají zvýšené riziko takzvaných kardiovaskulárních komplikací, jako je srdeční infarkt, jako jsou cévní mozkové příhody, je také zvýšené riziko nádorů, velmi významně je zvýšeno riziko cukrovky druhého typu…

Onemocnění, které jsou s tím spojené, je mnoho, ale nejčastější je cukrovka a kardiovaskulární komplikace.

Česká obezitologická společnost aktuálně finalizuje ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví Národní program prevence a léčby obezity. Jak změní péči o pacienty s obezitou tento program?

Program by měl komplexně zahrnovat nejenom péči o pacienty s obezitou, ale už také prevenci vzniku obezity, prevenci vzniku nadváhy, a to už u dětí, ale také u dospělých.

Kromě toho by měl přesně definovat síť obezitologických pracovišť, kam se ti pacienti mohou obracet.

Měl by také zlepšit dostupnost farmakoterapie, to znamená léku na snižování hmotnosti, dostupnost dalších léčebných metod, jako jsou operace na zhubnutí, bariatrické operace, čili měl by velmi přesně definovat, jak postupovat při prevenci a léčbě a měl by to významně usnadnit zejména pacientovi a měl by také rozšířit síť pracovišť, které se léčbou a prevencí obezity zabývají.

Pracovišť a lékařů, kteří se zabývají obezitou, není dostatek?

Určitě ne a já myslím, že tam je skutečně nutné, aby i praktičtí lékaři, což je ta nejdůležitější skupina s ohledem na to, kolik máme pacientů s obezitou, byli více motivováni k tomu, aby se věnovali prevenci a léčbě obezity.

Ono se to pomalinku zlepšuje, ale určitě se musíme pokusit, aby se obezita dostala daleko více do centra pozornosti praktických lékařů, ale vlastně všech lékařů, protože všichni lékaři by se měli snažit alespoň nějakou krátkou edukací pacienta ovlivnit v tom, aby změnil svůj životní styl a pokusil se zhubnout, pokud má obezitu.

Vy jste zmínil také nové léky, které mají obezitologové v posledních letech k dispozici. Mnohé z nich fungují také na cukrovku druhého typu, například známý Ozempic byl ale ve Spojených státech nadužíván, a i v Česku byl přece jenom po určitou dobu pro diabetiky nedostupný. Jaká je s tím situace dnes?

V tuto chvíli jsou všechny léky z této skupiny dobře dostupné. Do České republiky pak ještě přišel další lék na podobném principu, který má indikaci i k podávání u pacientů s obezitou. V tuto chvíli určitě nemáme nedostatek žádných léků, kterými se léčí obezita.

Jaké jsou vedlejší účinky těchto léků u lidí, kteří je užívají jenom proto, aby shodili pár kil, možná bez pohybu?

Vedlejší účinky jsou hlavně od trávícího traktu, to znamená pocit na zvracení, někdy bolesti břicha, průjem, zácpa.

Ale tam je potřeba říct, že hlavní problém je, že nikdo nikdy tyto léky netestoval u pacientů, kteří nemají nadváhu nebo obezitu, takže my nevíme, jak u těchto relativně štíhlých jedinců, pokud jsou to ti, které se ptáte, jaké nežádoucí účinky tyto léky mohou mít.