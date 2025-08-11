Roste počet morbidně obézních dětí. Lékaři je budou sledovat stejně jako vážně nemocné
Dětská obezita přestává být jen tématem pro školní jídelny a rodinné večeře. Dětí s nadváhou a obézních je totiž v Česku až čtvrtina. A tak dětským praktickým lékařům nejspíš od ledna příštího roku přibyde povinnost - pravidelně a dlouhodobě sledovat děti s obezitou. Mají pomáhat dětem i jejich rodinám zvládnout boj s nadbytečnými kily dřív, než přerostou v něco ještě závažnějšího.
„Vážil jsem 103 kilo, než jsem šel do ozdravovny. Impuls byl hlavně kvůli sportu, hrával jsem fotbal a neudýchával jsem to, byl jsem pomalejší,“ vzpomínal před časem Adam, jak ve svých osmnácti letech zhubnul díky své silné vůli a taky pomoci v dětské léčebně v Křetíně na Blanensku.
Nadváha u dětí roste a s ní i obavy lékařů. Ty, které s ní mají problém, proto nejspíš budou od ledna více sledovat jejich lékaři
S nápadem tehdy přišla jeho pediatrička, když viděla, že s bojuje nadváhou. Takových dětí je mnohem víc a jejich počet roste. Podle loňských dat Státního zdravotního ústavu trpí nadváhou až čtvrtina dětí v Česku.
„Dochází k nárůstu počtu morbidně obézních dětí, což jsou děti vážící 140 a více kilogramů. Pravděpodobnost na úplné uzdravení je u nich velmi nízká až žádná,“ upozorňuje dětský a tělovýchovný lékař Dalibor Pastucha zmiňuje další problém.
Dispenzární péče
Na to reaguje návrh vyhlášky ministerstva zdravotnictví o dispenzární, tedy dlouhodobé, péči. Děti s nadváhou a obezitou by podle ní měly být od ledna 2026 nově pod dohledem právě svých dětských praktiků, říká mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.
Doteď pediatři sledovali děti s nadváhou nebo obezitou na základě vlastního uvážení a taky dostupnosti programů třeba od pojišťoven. Nově má jít o povinnost, stejně jako u jiných závažných onemocnění. Podle pediatra a obezitologa Zlatka Marinova to může vést ke včasnému záchytu potenciálních pacientů.
„Jestli se zjistí nadváha, tak dítě okamžitě přejde do dispenzáře a je pozváno podle závažnosti nadváhy na kontrolní prohlídku, u nadváhy ideálně za půl roku, u obezity za tři měsíce,“ popisuje Marinov.
Rodiče by měli od pediatrů už při prvním zjištění získat informace, jak upravit jídelníček, denní režim, spánek a pohyb dítěte. A lékaři pak budou na prohlídkách kontrolovat, jaký mají změny efekt. Rodiče totiž podle Marinova poměrně často ztrácí důslednost.
S tím souhlasí i Dalibor Pastucha, podle kterého musí změny vždy začít u rodičů. „Vždy se snažíme pracovat s celou rodinou a pomáhat změnit životní styl celé rodiny tak, aby byli oporou tomu dítěti a vytvořili mu podmínky, které budou co nejlepší pro snižování hmotnosti,“ říká.
Cílem změny je, aby se dětem dostalo včasné a dlouhodobé péče, která jim pomůže předejít vážným zdravotním problémům v budoucnu.