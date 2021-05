Zablokovaná krční páteř, zhoršený zrak, únava. S ‚rouškovým syndromem‘ nebojují jen zdravotníci

Dlouhodobé nošení roušky nebo respirátoru se může projevit různými potížemi. Zdravotní sestry rehabilitačního oddělení nemocnice v Bílině na Teplicku problémy souhrnně pojmenovaly jako takzvaný „rouškový syndrom“. Lidé, kteří musejí mít na obličeji několik hodin denně roušku, bývají zablokovaní a unavení. Pomoct můžou jednoduché rehabilitační techniky. Bílina 8:28 20. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po zdravotnících přišli k fyzioterapeutům i řidiči nebo úředníci | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Protože nemůžu dýchat. Dělám fyzickou práci a to mě omezuje. Mám pocit, že mák nedostatek kyslíku,“ řekla Českému rozhlasu Sever fyzioterapeutka Petra Brožová. V respirátoru tráví několik hodin denně, stejně jako další lékaři a zdravotní sestry. Oddělení rehabilitace bílinské nemocnice, které vede Nataša Zechovská, nevyjímaje. I ona potíže při permanentním nošení roušky pocítila.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co v sobě skrývá tzv. rouškový syndrom? Poslechněte si reportáž Jany Vitáskové

„Nejvíc s viděním. Měla jsem problém s očima a zhoršil se mi docela zrak. Začala jsem se věnovat hlavovým kloubům, takže uvolňování žeber,“ popisuje své potíže Nataša Zechovská.

Problémy, související s dlouhodobým nošením roušky nebo respirátoru, se začaly objevovat před rokem.

„Oslovili nás většinou zdravotníci. A začaly obrovské problémy – s viděním, brněním za krkem, do ramenou nebo do paží. Udávali pocity jako ‚divno‘,“ uvedla fyzioterapeutka Angelika Křivanová. Tehdy zjistila, že by na vině mohla být právě rouška.

„Když nosíme roušky, ztrácíme tak sedmdesát procent periferního vidění. Dokonce se stávalo, že zakopáváme, nebo se někdo předkloní a upadne,“ vysvětluje Křivanová.

Uvolňující cviky

Spolu s kolegyněmi z rehabilitace se přesvědčila, že zablokovaná je hlavně krční páteř. Ale také se mění těžiště celého těla, a tím postavení dalších kloubů. „Ono to není jenom o vršku. Je to o celém těle. Když jsme začali přes roušky dýchat, měli jsme menší kapacity kyslíku. Všechno nás pak začalo ovlivňovat, třeba únava.“

Po zdravotnících přišli s podobnými potížemi i další pacienti. Prodavači, řidiči, úředníci. „Ti co opravdu měli dvě a více hodin roušky a respirátory, tam se to začalo také objevovat. Začali jsme pracovat na automobilizaci a funguje to. I když máme roušky dál, lidé používají automobilizační cviky a jsou v pořádku,“ dodává Křivanová. Jde o základní jednoduché cviky, které dokážou rychle ulevit od nepříjemného napětí.